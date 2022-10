Weekend a Firenze: eventi e mostre, ecco cosa fare (22-23 ottobre 2022)

- Pubblicità -

Sono moltissimi gli eventi in programma per sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 a Firenze e nei dintorni: si parte dai temi più profondi, come quelli affrontati da L’Eredità delle donne, per poi passare all’iniziativa benefica “Don Gnocchi Run“, una passeggiata veramente dedicata a tutti. Per gli amanti del mondo orientale, ci sono il Sake Days 2022 e il Fán Huā Chinese Film Festival. Via anche al primo incontro de “I segreti dell’Officina Bardini”, evento a corollario della mostra in corso presso il Museo Stefano Bardini. A queste iniziative, si affiancano le tante mostre, come quella recentissima su Escher al Museo degli Innocenti o l’esposizione dedicata a Elliott Erwitt a Villa Bardini. E ancora mercatini, e ovviamente, le immancabili sagre, ecco il sommario:

L’Eredità delle donne 2022

Il weekend del 22 e 23 ottobre 2022 a Firenze si terranno gli eventi della V edizione de L’Eredità delle Donne con la direzione artistica di Serena Dandini. Con oltre 50 ospiti provenienti da tutto il mondo, il festival è pensato per ridare nuova luce al ruolo che hanno avuto, per molti secoli donne pioniere di tutti i campi del sapere, non sempre riconosciute al pari dei colleghi uomini. L’obiettivo è quello di dare voce alle donne e al loro punto di vista guardando al passato per poi fornire soluzioni concrete per il presente e il futuro. Gli spazi di Manifattura Tabacchi ospitano la quasi totalità degli eventi, fruibili anche online nell’apposita sezione del sito. Completano il panorama presentazioni di libri, anteprime italiane e un calendario OFF con oltre 180 eventi. Per saperne di più sulla V edizione del festival, leggete il nostro articolo sull’Eredità delle donne 2022.

Mostre: gli eventi espositivi in corso a Firenze sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022

- Pubblicità -

Questo è il primo weekend di apertura per due mostre, da una parte Escher al Museo degli Innocenti, uno degli artisti più amati al mondo, con oltre 200 opere, e dall’altra i lavori di Elliott Erwitt a Villa Bardini con circa 70 scatti del grande fotografo. Ottobre è poi un mese denso di mostre in corso a Firenze, ecco le principali:

l’esposizione dedicata a Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

a il ritorno di Henry Moore a Firenze con due sculture in Piazza della Signoria e a San Miniato al Monte

a Firenze con due sculture in e a Tony Cragg . Transfer al Museo Novecento , un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo

al , un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo A Palazzo Medici Riccardi è in corso Passione Novecento . Da Paul Klee a Damien Hirst, che presenta una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane.

Qui vi consigliamo 9 mostre da visitare a Firenze.

Primo appuntamento de “I segreti dell’Officina Bardini”

- Pubblicità -

Continuano le iniziative promosse da Comune di Firenze – Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale, MUS.E e Direzione regionale musei della Toscana – Museo e Galleria Mozzi Bardini grazie al sostegno di Aquila Energie per celebrare i cento anni dalla

scomparsa dell’antiquario Stefano Bardini (1836-1922). In particolare, a partire dal 21 ottobre e fino all’11 novembre, avrà luogo un ciclo di 4 incontri dal titolo “I segreti dell’Officina Bardini” a corollario della mostra Officina Bardini in corso presso il Museo Stefano Bardini e visitabile fino al 20 novembre 2022.

Il primo incontro, in programma venerdì 21 ottobre alle 16:00, è intitolato “Un mondo di carta al servizio dell’arte” e vedrà intervenire Giulia Coco, curatrice del Museo e Galleria Mozzi Bardini e della mostra Officina Bardini, Cristina Merelli, restauratrice di materiali cartacei e fotografici e lo storico dell’arte Lorenzo Orsini. L’incontro andrà ad approfondire il tema del disegno come strumento di lavoro ma anche repertorio da impiegare per la realizzazione di motivi decorativi applicati ai materiali più diversi: gli arredi in legno, l’affresco, i tessuti e le carte da parati.

La prima edizione della “Don Gnocchi Run” di Firenze

- Pubblicità -

La Don Gnocchi Run arriva a Firenze con la sua prima edizione: si tratta di una manifestazione ludico-motoria benefica non competitiva e aperta a tutti. L’appuntamento è domenica 23 ottobre 2022 con partenza dal centro di riabilitazione in via di Scandicci 269, vicino all’ospedale di Torregalli. Tre i percorsi previsti, di cui uno senza barriere, da percorrere a passo libero. I fondi raccolti saranno devoluti al reparto di riabilitazione pediatrica dell’istituto Don Gnocchi fiorentino per l’acquisto di materiale e di strumenti dedicati al supporto scolastico, ludico e assistenziale. Per saperne di più, leggi il nostro pezzo dedicato alla Don Gnocchi Run.

Fán Huā Chinese Film Festival al Cinema La Compagnia

Fán Huā Chinese Film Festival porta la Cina sul grande schermo: la seconda edizione del festival, dal titolo “Una varietà di fiori che sbocciano”, presenta quattro giorni di incontri, proiezioni, eventi, ospiti ed iniziative collaterali per conoscere meglio la Cina di oggi, coinvolgere la comunità cinese in Italia e creare un ponte culturale tra i due paesi. La rassegna si terrà al Cinema La Compagnia di Firenze fino a domenica 23 ottobre 2022. Tutti i film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. A questo link è possibile scoprire la programmazione completa del Fán Huā Chinese Film Festival.

Il titolo del festival, che letteralmente significa “varietà di fiori che sbocciano”, fa riferimento, con un’immagine poetica, alla florida e variegata produzione di opere cinematografiche che si sta sviluppando in Cina. Un viaggio affascinante dentro la Cina e le sue diverse genti, tra presente e passato, grazie al meglio della cinematografia cinese contemporanea.

Gli eventi dei Sake Days 2022 di Firenze (22-23 ottobre 2022)

Sabato 22 (dalle ore 12:00 alle 20:00) e domenica 23 Ottobre (dalle ore 11:30 alle 20:00) si svolgerà, presso il Renny Club in via Baracca 1/F a Firenze, la seconda edizione dei Sake Days, evento enogastronomico organizzato da FirenzeSake e Scuola Italiana Sake, in collaborazione con tutte le associazioni giapponesi presenti sul territorio. Due giorni all’insegna di degustazioni, masterclass dedicate al famoso fermentato di Riso e non solo, e poi ancora té, whisky e birre artigianali, naturalmente tutte provenienti dal Sol Levante. Sul sito internet ufficiale è possibile prenotarsi alle masterclass e agli eventi, consultare ulteriori informazioni utili e il programma completo delle due giornate.

Eventi per lo shopping e fiere

Ci sono gli appuntamenti fissi, come la fiera dei fumetti ai Ciompi e il mercato ambulante in piazza Santo Spirito, e poi tanti mercatini organizzati per l’occasione. In piazza Dallapiccola domenica arrivano le bancarelle degli svuota cantine, mentre a Novoli – nel centro San Donato – le eccellenze marchigiane. E durante il fine settimana la villa medicea di Liliano, sulle colline di Bagno a Ripoli, apre le porte gratuitamente per uno speciale evento dedicato all’artigianato e a Impruneta si chiude la Fiera di San Luca. Insomma, gli appuntamenti sono così tanti che abbiamo preparato una guida: qui i mercati e le fiere del 22 e 23 ottobre.

Sagre a Firenze e dintorni (22-23 ottobre 2022)

Moltissime anche le sagre in programma per il 22 e il 23 ottobre 2022 a Firenze e nei dintorni con alcuni eventi correlati. Si parte con la sagra del tortello a Fiesole: nella frazione di Compiobbi, sabato e domenica dalle ore 19.30, vi aspetterà un menù che prevede, oltre ai tortelli, anche carne alla brace e pizza per tutti i gusti (posti al coperto, consigliata la prenotazione allo 055.6593671).

Tra le tante sagre nei dintorni di Firenze segnaliamo la sagra della bistecca e del fungo porcino nel centro polivalente di viale Matteotti a Certaldo (sabato e domenica). Nelle medesime giornate di sabato e domenica c’è anche la sagra del polliglio, ovvero del pollo e del coniglio, a Baccaiano (frazione del comune di Montespertoli), presso il circolo ARCI La Pinetina. Gli stand gastronomici aprono la sera alle ore 20:00 e la domenica anche a pranzo dalle 12:00. Le giornate prevedono anche spettacoli ed altri eventi.

Presso il Centro Pastorale Giorgio La Pira, in Via vallombrosana n.4 a Pelago, nei giorni di sabato 22 e domenica 23, si svolgerà la Sagra di’ Bollito. Gli orari sono il sabato solo a cena in due turni, dalle ore 19:30 e dalle ore 21:00, mentre la domenica solo a pranzo, sempre in due turni dalle ore 12.30 e dalle 14:00. La sala dove si svolge l’evento è al coperto. La prenotazione è obbligatoria chiamando il 348.3660431 o il 348.4708487.

Ottobre è però anche, e senz’altro, il mese della castagna! Potrete gustarvela in buona compagnia, ma non prima di aver letto il nostro pezzo dedicato alle sagre delle castagne in Toscana durante l’autunno 2022. Si ricorda inoltre che domenica 23, nella frazione di Castagno d’Andrea del Comune di San Godenzo (luogo di nascita del grandissimo pittore rinascimentale Andrea del Castagno), si terrà anche la sagra della Ballottata. L’evento proporrà al buongustaio, per le vie del paese, una serie di specialità locali e di stagione.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi per eventuali modifiche.