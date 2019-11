Siamo entrati nel pieno di novembre e, lo sappiamo bene, le certezze meteo sono ben poche quando si tratta di fare programmi per il fine settimana. Parrebbe, tuttavia, che ci aspetti un sabato piovoso e una domenica di pallido sole. Ecco quindi alcune idee su cosa fare a Firenze con i bambini nel weekend del 9 e 10 novembre: dieci eventi e iniziative in totale, cinque programmi al chiuso per la giornata di sabato 9 novembre e cinque all’aria aperta per domenica 10 dedicate a tutta la famiglia. Buon fine settimana a tutti.

Gli eventi per bambini a Firenze nel weekend del 9 e 10 novembre

Sabato 9 al Museo Galileo a Tutta Scienza

Alle ore 15:00, per i bambini (età dai 7 anni) accompagnati dai loro genitori A tempo di scienza, incontro ludico-didattico per scoprire quali erano gli antichi sistemi per misurare il tempo. Clessidre, meridiane, orologi notturni e tante altre curiosità le scoprirete nel percorso di visita al Museo. Posti limitati, prenotazione consigliata: tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it (lun-ven 9-18; sab 9-13). Maggiori informazioni e costi: A tutta scienza al Museo Galileo.

Sabato 9 Bimbi in Bottega! Alla scoperta delle botteghe fiorentine

Visita guidata alla Bottega d’Arte Maselli (via dei Ginori 51r) alle ore 15:00 con Gabriele e Tommaso Maselli nell’ambito dell’iniziativa che vede le famiglie coinvolte nella scoperta degli artigiani di San Lorenzo. L’appuntamento di questo sabato è dedicato all’arte della costruzione di cornici artigianali: i bambini e le loro famiglie andranno alla scoperta di un mestiere prezioso che mette insieme tradizione artigianale, creatività e arte. La partecipazione è gratuita, ma riservate a un numero limitato di bambini (accompagnati da un adulto). Per le prenotazioni, scrivere a: insiemepersanlorenzo@gmail.com.

Sabato 9 alla Fondazione Scienza e Tecnica lezione di legalità con i carabinieri

Alle ore 15.30 e 16.45 doppio appuntamento al Planetario di Firenze. Prima la scoperta del cielo di Novembre, planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) con un percorso narrativo che prende le mosse dal mito, per arrivare alle ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto il mondo. Per chi partecipa all’attività in Planetario, sarà possibile assistere all’avvincente Lezione di legalità con i Carabinieri (attività gratuita di indagine scientifica, con il coinvolgimento del pubblico) Maggiori informazioni e prenotazioni: http://www.fstfirenze.it/calendario-attivita-fondazione-scienza-tecnica/

Sabato 9 mostri e leggendarie creature in libreria

Sarà Simone Frasca in persona, insieme a Sara Marconi autori del libro Mostri Leggendari e creature mitologiche a condurre una lettura animata seguita da un laboratorio a partire dai personaggi fantastici e mitologici che popolano il libro. L’appuntamento, gratuito e senza necessità di prenotazione, è presso la libreria Ibis + Libraccio alle 17:15. Al termine dell’attività merenda per tutti i bambini presenti.

Sabato 9 laboratorio di riciclo creativo al mercatino di Piazza dei Ciompi

Durante il fine settimana piazza dei Ciompi si animerà con gli artigiani dello speciale mercatino Creative Factory. Oltre al market, sono in programma laboratori, workshop e attività di intrattenimento per tutti. Per i bambini, alle ore 15:30 un workshop di riuso creativo a cura di Laura Pulci. Durante il laboratorio i bambini realizzeranno degli animaletti, servendosi di un materiale povero come i rotoli della carta igienica.

Domenica 10 si gioca a calcio al Centro Tecnico Federale di Coverciano

Ma non solo … Il 10 novembre è il secondo dei 4 appuntamenti per le famiglie al Museo del Calcio che vede le porte aperte per tutta la giornata con tante attività ed iniziative dedicate ai più piccoli (età consigliata tra i 6 e i 13 anni), ma anche agli adulti. Visiterete il museo della Nazionale Italiana di Calcio, parteciperete al laboratorio didattico dal titolo ‘Alla scoperta della maglia azzurra’, avrete accesso al Centro Tecnico Federale di Coverciano e giocherete su uno dei campi dove gli Azzurri e le Azzurre preparano i loro impegni internazionali. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione: 4 domeniche speciali al museo del calcio.

Domenica 10 Un burattino da Favola

Dalle 10:30 si parte con una breve passeggiata nel bosco di Sorgane alla ricerca di materiali ed elementi naturali per creare e decorare il proprio burattino, accompagnati da due simpatici personaggi che racconteranno una fiaba toscana… A seguire, pranzo condiviso con i genitori e, per concludere, piccolo spettacolo dei bambini! Tutte le informazioni: https://www.facebook.com/events/419205155664924/

Domenica 10 Enigma Pinocchio a Villa Bardini

Domenica di passeggiata percorrendo il magnifico giardino di Villa Bardini per arrivare in villa, puntuali, alle ore 16:00, dove vi aspetta un’attività “A tu per tu con le opere d’arte”. Pinocchio metterà alla prova i bambini e gli adulti presenti con indizi, curiosità ed enigmi! Attraverso un kit e la presenza di un operatore di artediffusa, si propone una visita personale e stimolante alla scoperta delle opere e degli artisti in mostra. Tutte le domeniche del mese tranne l’ultima alle 16.00.Per famiglie con bambini dai 4 anni in su. Attività gratuita previa iscrizione tramite mail a artediffusa@gmail.com

Domenica 10 Festa della Castagna

Domenica 10 dalle ore 9.30 stand aperti alla festa della castagna e sarà possibile gustare pizze, ficattole, panini con la porchetta, castagnaccio e polenta. Alle ore 15.30 si svolgerà lo spettacolo di magia, per grandi e piccini, di Mago Magone. Per info: Mcl Dario del Bene – Via Pisana 592/b – 50142 Firenze o chiamare il numero: 055 732 3657.

Domenica 10 gita in famiglia a Figline Valdarno per Autumnia

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre si tiene a Figline Valdarno la manifestazione Autumnia, un evento dedicato all’agricoltura, all’ambiente e all’alimentazione, con tantissime iniziative anche per famiglie bambini. Quest’anno fare una passeggiata per le bancarelle sarà ancora più piacevole e semplice per le famiglie: l’edizione 2019 vede la presenza di un Baby Pit Stop, una novità tutta dedicata ai bimbi e ai loro genitori. Potrete girare senza pensieri per gli stand e approfittare dell’accogliente nursery attrezzata con fasciatoio, poltroncina e giochi all’interno del Municipio di Figline, in Piazza IV Novembre. Città di Figline e Incisa Valdarno, orari ven 15-22 / sab 9-22 / dom 9-20, ingresso libero.

