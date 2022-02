Mercatini a Firenze (19-20 febbraio 2022): vintage, semi o fiera del disco?

Dopo una pausa (forzata) per la situazione sanitaria, adesso riparte anche il programma di mercatini a Firenze: tra il 19 e il 20 febbraio 2022 l’elenco delle fiere e delle bancarelle torna ad allungarsi. Chi ama l’abbigliamento del passato questo weekend potrà sbizzarsi al Vintage Kilo Sale, dove i vestiti si pagano a peso. E ancora un mercato antiquario, la fiera del disco e le bancarelle dei semi “antichi”, visto che febbraio è il momento per iniziare a curare l’orto con le prime colture.

Il mercato dell’antiquariato in piazza Indipendenza

Iniziamo da un appuntamento storico, nato vent’anni fa. In centro a Firenze sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 si tiene Indipendenza antiquaria, uno dei “mercatini delle pulci” più frequentati in città. Dalle ore 9.00 alle 19.00 un centinaio di espositori provenienti dalla Toscana e da altre regioni d’Italia mettono in vetrina mobili antichi, oggettistica, numismatica, filatelia, libri, stampe, dipinti, sculture, porcellane, accessori vintage e pezzi unici.

L’evento in piazza Indipendenza è promosso da Confesercenti Firenze. Qui il calendario mensile degli altri mercati d’antiquariato.

Mercatini a Firenze: torna il Vintage Kilo Sale (19-20 febbraio 2022)

Due giorni di full immersion tra vestiti di ogni fattura, taglia e marca, al Renny Club di via Baracca 1F (zona Novoli). Sabato 19 e domenica 20 febbraio l’associazione culturale ospita la seconda tappa fiorentina del Vintage Kilo Sale, il temporary shop dove gli abiti si pagano a peso: basta prenotare i biglietti gratuiti online.

Il funzionamento è semplice. Tra gli stand sarà possibile trovare oltre 5.000 capi vintage divisi in 20 categorie diverse, di ogni taglia e brand, per riscoprire le tre mitiche decadi degli anni 70, 80 e 90. Arrivati alla cassa, sarà la bilancia a decidere quanto si spende: il prezzo è di 40 euro al chilo (ma si può anche comprare anche una sola, leggera, camicia). Green pass e mascherina ffp2 obbligatori.

La Fierucola dei Semi in piazza Santo Spirito

Nel cuore dell’Oltrarno è tempo di seminare buoni frutti. Nel programma dei mercatini dell’associazione “La Fierucola” di Firenze febbraio è il mese della mostra-scambio di semi, marze e lieviti: domenica 20 dalle 9 alle 19 sotto il grande gazebo allestito in piazza Santo Spirito si potranno trovare i coltivatori che riproducono semi di piante tradizionali.

Tutto intorno i banchi dei coltivatori e degli artigiani che propongono alimenti di stagione e manufatti, provenienti da attività etiche e sostenibili. All’iniziativa hanno aderito Seed Vicius, Agricoltori Custodi, l’Erbacanta, Quercus e Rete Semi rurali.

Mercatini a Firenze, domenica 20 febbraio: Galluzzo in Fiera

Ripartono anche i mercatini e le fiere promozionali organizzate da Fivag Cisl nei quartieri di Firenze: domenica 20 febbraio l’appuntamento è con “Galluzzo in fiera”. In piazza Niccolò Acciaioli dalle ore 8 alle 20 prendono posto i banchi degli ambulanti con abbigliamento, alimenti di qualità, idee regalo, prodotti per la casa e la persona. Per informazioni: telefono 3929699957.

Nei dintorni di Firenze: mercatino a Fiesole e Fiera del Disco a Scandicci

Concludiamo con i mercatini e le fiere in programma questo weekend nei dintorni di Firenze. Domenica 20 febbraio 2022, al Palazzetto dello Sport di Scandicci si svolge un evento di richiamo per gli appassionati di musica e i collezionisti di vinili: la prima Fiera del disco di Firenze. Una kermesse dove curiosare tra 33 e 45 giri, mix, cd, rarità, stampe musicali, poster, gadget e memorabilia autografati, dei più diversi generi. Dal punk al rock fino alla musica classica e ai cantautori italiani. L’evento, organizzato da Ernyaldisko, è a ingresso gratuito ed è aperto con orario 10-19.

Sempre domenica in piazza Mino a Fiesole si tiene “Sapori & colori“, market di artigianato, collezionismo e degustazione, dalle ore 9 alle 20 (info Mercatotenda, telefono 3483396638).

Vista l’emergenza sanitaria, si consiglia di controllare eventuali cambiamenti di programma sui canali di comunicazione dei singoli organizzatori