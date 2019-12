Mercatini di Natale a Firenze nel weekend dell’8 dicembre

Gli eventi di shopping natalizio che si svolgono solo questo weekend: i mercatini da non perdere in città (a ingresso gratuito)

Cascate di luci, imponenti abeti, casette e strudel. Chi non va pazzo per il Natale deve rassegnarsi, questo weekend Firenze si immerge nell’atmosfera delle feste con una valanga di mercatini che in programma per lo più tra sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, in occasione della festa dell’Immacolata.

Market dei giovani artigiani, iniziative benefiche, bancarelle dei produttori biologici, shopping in ville storiche: sono numerosi gli eventi che si svolgono solo questo fine settimana. Ne abbiamo scelti 8, tutti a ingresso gratuito. Per conoscere quelli che continuano nelle prossime settimane consultate invece la nostra guida ai mercatini natalizi.

Natale per file 2019 a Palazzo Corsini

Nel centro di Firenze, dentro le stanze dello storico Palazzo Corsini, questo weekend si svolge uno dei mercatini benefici della città, Natale per file: parte del ricavato va in favore della Fondazione italiana di Leniterapia. In vendita capi di abbigliamento per uomo donna e bambino, libri, articoli di design, oggetti per la casa, bijoux, profumi, cosmesi, enogastronomia. Spazio anche alla sala vintage e ai voucher donati dai migliori ristoranti fiorentini. Sabato e domenica è presente anche uno spazio creativo per bambini. Ingresso da lungarno Corsini 8.

Quando: 6, 7 e 8 dicembre 2019

Orario: 10.00 – 19.00

Merc’ANT 2019 a Firenze

Altro appuntamento solidale è quello organizzato dalla Fondazione ANT a Villa Arribene, sede del Quartiere 2 in piazza Alberti. Anche qui tante idee regalo, dall’abbigliamento alla bigiotteria fino agli oggetti per la casa. I proventi finanzieranno attività di assistenza per i malati di tumore.

Quando: 6, 7 e 8 dicembre

Orario: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Mercatini di Natale del weekend a Firenze: Fierucola dell’Immacolata (7-8 dicembre)

Prodotti biologici ed etici sono i protagonisti dell’edizione 2019 della Fierucola dell’Immacolata in piazza Santissima Annunziata. Tra i banchi le proposte di piccoli produttori, come pane bio, formaggi del territorio, oggetti fatti a mano e molto altro. Sotto il loggiato dell’Istituto degli Innocenti sono in programma laboratori in cui i bambini possono creare oggetti con materiali di riciclo (sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00). Prevista anche musica tradizionale nel pomeriggio.

Quando: sabato 7 e domenica 8 dicembre

Orario: 9.00 – 19.00

Natale in Villa (Le Piazzole), sulle colline di Firenze

Torna il mercatino di Natale a Villa Le Piazzole, nella zona di Poggio Imperiale. Uno storico edificio e oltre 60 eccellenze di artigianato provenienti da tutta Italia per uno shopping di qualità: dall’abbigliamento ai gioielli, dagli accessori alla cosmesi, dalla decorazione per la casa ai prodotti gastronomici. Previsti anche una mostra su legno e fotografia, laboratori per bambini in cui decorare arnie e creare candele con cera da telaio, zona relax e food truck. L’accesso è da via Silvani 149/a, con vasta area parcheggio e servizio navetta fino alla villa.

Quando: Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Orario: 10.30 – 19.30

Mercatino di Natale e atelier aperti alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Tra i mercatini di Natale di questo weekend c’è da segnalare anche l’evento dentro la Manifattura Tabacchi di Firenze (via delle Cascine 33), sabato 7 e domenica 8 dicembre. Si tratta di Creative Mani-factory Xmas Market organizzato dall’associazione Heyart. 40 espositori da tutta Italia, atelier aperti dei markes ospitati dentro la Manifattura, laboratori creativi e spettacoli per bambini, street food, degustazioni di vini e cibo.

Quando: Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Orario: 10.00 – 20.00

Il Rigiocattolo 2019 a Firenze

Dare una seconda vita ai giocattoli che non vengono più usati. Con questo spirito è nato oltre 20 anni fa l’appuntamento con il Rigiocattolo, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. A Firenze l’appuntamento è nella chiesa Santa Maria dei Ricci, in via del Corso con tanti giochi di seconda mano e un’area dove i più piccoli possono “testare” i balocchi.

Quando: sabato 7 e domenica 8 dicembre

Orario: 11.00 – 19.00

Artour e Artefacendo

Chiudiamo la rassegna dei mercatini di Natale in programma questo weekend a Firenze, con un appuntamento che si tinge dei colori delle feste: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre in piazza Strozzi si svolge “Artour” la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza. Sabato 7 dicembre poi, in piazza dei Ciompi, Artefacendo, market dedicato all’artigianato artistico.

Quando: Artour 6-7-8 dicembre; Artefacendo 7 dicembre

Orario: 10.00 – 20.00