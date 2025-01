Mercatini, sagre, eventi: cosa fare a Firenze (18-19 gennaio 2025)

Birra, teatro, arte e frittelle: in questo fine settimana ce n'è per tutti i gusti

Orsanmichele festeggia un anno dalla sua riapertura e ancora un festival dedicato alla birra, mercatini, sagre e teatro. In questa breve guida al fine settimana, passiamo in rassegna i migliori eventi in programma sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025, sia a Firenze che nei dintorni.

Eventi a Firenze: torna il “Birraio dell’Anno” al Teatro Cartiere Carrara (18-19 gennaio)

Per gli appassionati di birra artigianale italiana, sabato e domenica, al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze torna il Birraio dell’Anno. Questo premio nazionale, che da sedici anni riconosce il miglior produttore di birra italiana, darà vita a un incontro con oltre 50 birrifici del nostro Paese, che saranno valutati da una giuria composta da 100 esperti. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, ridotto 5, con la possibilità di acquistare un Beer pass per gli assaggi. Info su www.birraiodellanno.it.

“Anima Firenze” all’Ippodromo del Visarno

All’Ippodromo del Visarno (piazzale delle Cascine), nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 (dalle 11:00 alle 20:00), si svolge Anima Firenze con eventi legati al mondo olistico. Il programma del festival prevede conferenze, esperienze sonore, laboratori, yoga per bambini e tanto altro ancora. Una valida occasione per concedersi un po’ di benessere ritrovando consapevolezza ed equilibrio interiore. L’evento si terrà in ambienti al chiuso e l’ingresso è consentito pagando un biglietto di 5 euro. Programma completo sul sito delle Nozze di Figaro, che promuovono l’evento insieme a Italia Olistica.

Cosa fare a Firenze: i mercatini (sabato 18 e domenica 19 gennaio)

In questo fine settimana, alcuni mercatini sono da non perdere: prima fra tutti, l’immancabile Fierucola in piazza Santo Spirito. Come ogni terza domenica del mese, arrivano tanti prodotti dell’agricoltura biologica su piccola scala, dell’artigianato manuale e della vita vernacolare (domenica 19, dalle 09:00 alle 19:00).

Mobili antichi, oggetti di modernariato, porcellane e tanto altro ancora si potranno invece acquistare a Indipendenza Antiquaria, in piazza Indipendenza. L’appuntamento mensile è fissato per sabato 18 e domenica 19 gennaio con un centinaio di espositori in arrivo da tutta Italia. Infine Galluzzo in fiera domenica, dalle 08:00 alle 19:00, anima piazza Niccolò Acciaioli, con un mercato degli ambulanti dove trovare tanti articoli per tutti i tipi di pubblico.

Orsanmichele festeggia un anno di riapertura: 3 visite guidate in programma per sabato 18

Per festeggiare un anno dalla riapertura di Orsanmichele, i Musei del Bargello offriranno al pubblico tre visite guidate nella giornata di sabato 18 gennaio 2025 all’interno del complesso: rispettivamente alle ore 10:30, alle 12:00 e alle 15:00. Durante la visita sarà illustrata la storia dell’edificio e le vicende del museo, con i suoi capolavori valorizzati nel nuovo allestimento. Le visite guidate a Orsanmichele, comprese nel prezzo del biglietto e della durata di 40-45 minuti, inizieranno dalla chiesa, dove sarà possibile prenotarsi fino ad esaurimento posti (gruppo di massimo 20 persone).

SOforest025, una foresta itinerante a Sant’Orsola

“La Foresta Itinerante” di IMForest025 (Itinerant Mediterranean Forest) fa tappa presso il complesso di Sant’Orsola a Firenze, in via Guelfa n. 21. Il progetto, promosso dall’organizzazione non profit LWCircus-Onlus, attraverserà l’Europa con lo scopo di valorizzare i paesaggi compromessi dal punto di vista ambientale. Fino al 19 giugno 2025 il pubblico potrà quindi visitare la prima foresta, nel centro storico fiorentino, ma solo su prenotazione. Info e prenotazioni: [email protected].

Teatro: La Soffianella presenta “L’Acqua cheta”, regia di Claudio Frosini (venerdì 17 gennaio)

La settimana scorsa li abbiamo visti recitare alla Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi, ma stavolta l’invito è di varcare la soglia di un vero e proprio teatro. La Compagnia “La Soffianella” torna ad incantare il pubblico per la terza e ultima volta nel mese di gennaio, promettendo uno spettacolo che farà sorridere e riflettere. L’appuntamento da non perdere è fissato alle ore 21:00 di venerdì 17 al Teatro Boito di Greve in Chianti (via Rosa Libri, n. 2) con “L’Acqua cheta”, diretta da Claudio Frosini e con Massimo Curradi, Barbara Cei, Irene Biondi, Maria Magini, Guido Sensi, Edoardo Stefano Frosini, Omar Landini Dettori, Andrea Baldassarre, Francesco Pagliani, Lucia Ammendola, Vera Bartolini, Maria Novella Alioto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: per informazioni chiamare il numero 055.853889. Costo del biglietto: 5 euro.

Eventi nei dintorni: frittelle a San Donato in Collina (sabato 18 e domenica 19 gennaio)

Nel periodo di carnevale, anche le frittelle tornano a far gola a tutti nei dintorni di Firenze, e più precisamente al Circolo SMS di San Donato in Collina. Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025, saranno così distribuite dalle ore 08:30 fino ad esaurimento. Esistono diverse varietà di questa prelibatezza, ma la più nota e apprezzata è quella con il riso: cotta nel latte, con l’aggiunta di zucchero, una scorza di limone e poi fritta a cucchiaiate in padella.

Arte: prosegue il ciclo di conferenze a San Casciano in Val di Pesa (sabato 18 gennaio)

Prosegue, alla Biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa (via Roma, n. 37), il ciclo di conferenze aperto a tutti in occasione della mostra “Stanislao Pointeau – Un macchiaiolo toscano di origini francesi. Una mostra in onore di Carlo Del Bravo”, ospitata nel Museo Ghelli. Alle ore 17:00 di sabato 18 gennaio 2025, Elena Marconi porterà all’attenzione di un pubblico eterogeneo alcune riflessioni sul rapporto tra “macchia” e pittura di storia nella Firenze di metà Ottocento, con il caso di Stefano Ussi. L’ingresso è gratuito.