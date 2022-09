7 sagre nei dintorni di Firenze per il 10 e l’11 settembre 2022

Guida (gastronomica) al weekend. Gli eventi da non perdere nell'area fiorentina, ce n'è per tutti i gusti

Per i palati più raffinati c’è il tartufo, per i golosi la pizza dolce e poi il piatto di stagione, l’immancabile frittura di pesce. Insomma le sagre in programma tra sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 nei dintorni di Firenze sono veramente per tutti i gusti. In questa breve guida vi diamo 7 golose idee su cosa fare questo weekend.

La sagra del tartufo a Fiesole

Questo fine settimana, nella frazione del Comune di Fiesole, si terrà la 38ª edizione della sagra del tartufo. L’evento avrà luogo nei locali del Circolo ARCI Il Girone, situato nell’omonima località lungo le rive dell’Arno, sulla vecchia Via Aretina, strada che collega Firenze con il vicino Comune di Pontassieve. Si tratta di una delle sagre di Firenze più rinomate per questo delizioso tubero: anche nel weekend del 10 e 11 settembre 2022 si potranno gustare numerose specialità a base di tartufo, oltre a nuovi piatti come il flan, l’hamburger e il carpaccio.

Per conoscere tutte le specialità nel dettaglio, è possibile scaricare il menù della sagra in formato PDF. Gli stand gastronomici serviranno tutte le sere, anche quest’anno, la cena su due turni: alle 19:30 e alle 21:15. La prenotazione è fortemente consigliata telefonando al 331 4480285 (solo tra le 16:00 e le 18:00) o visitando il sito. Per arrivare sul posto si consiglia la macchina (parcheggio gratuito), ma anche l’autobus 14A da Firenze conduce direttamente sul luogo della sagra. Il ricavato della sagra sarà devoluto alla Croce Azzurra di Pontassieve, per finanziare le attività di volontariato.

Sagre nei dintorni di Firenze: pizza dolce a Montespertoli, eventi sabato 10 e domenica 11 settembre

Ultimi due giorni per visitare la tradizionale sagra della pizza dolce al Circolo ARCI di Martignana (via della Torraccia, 2) nella frazione del Comune di Montespertoli. Tutte le sere, dalle ore 20:00, la pizzeria del luogo preparerà per voi deliziosi primi piatti alla carta, pizze per tutti i gusti e, naturalmente, la famosa pizza dolce. Per prenotazioni, chiamare il numero: 334 7590920 (Giorgio).

A questa iniziativa, si affianca un ricchissimo programma adatto a tutte le età. In particolare, sabato 10, alle ore 21:30, si terrà una sfilata di moda a cura di Trimoda – Scuola Maresca Morelli di San Miniato; mentre domenica 11, alle ore 17:30, ci sarà l’esibizione della Scuola di Ballo M. D. Academy e, alle ore 21:30, una serata musicale anni Sessanta e Settanta con Giulia e Gabriel De Luca.

Qui la guida agli eventi del weekend a Firenze (10-11 settembre 2022)

Cacciucco e gamberoni a Rufina

Cosa avete di meglio da fare, se non andare alla sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia di Rufina, per ripartire dopo le vacanze estive? Sabato 10 e domenica 11 avrete infatti la possibilità di gustare pesce di prima qualità ad un prezzo vantaggioso e accompagnato da un buon bicchiere di vino. Per chi invece non è amante del pesce, potrà assaggiare ottima carne alla griglia.

Il ristorante, presso gli impianti sportivi del paese, allestito in locali climatizzati oppure con tavoli all’aperto se il clima lo permette, apre la sera dalle 19:00 ed i festivi anche a pranzo dalle 12:00.

La sagra del fungo porcino a Scarperia

In Mugello, prende il via questo weekend, la 38ª edizione della sagra del tortello e del fungo porcino, organizzata da circolo MCL di Scarperia, nel centro storico. Gli stand gastronomici sono attivi sabato 10 settembre a cena, con apertura del ristorante alle ore 19.00, e domenica 11 a pranzo (ore 12.00) e a cena.

Sagre a Firenze: 3 appuntamenti nell’Empolese-Valdelsa (10-11 settembre 2022)

A Le Botteghe, frazione di Fucecchio, si terrà la 6 ª edizione della sagra del galletto Nostrale, dedicata a questa e altre delizie di questo luogo tutto toscano. Il programma prevede l’apertura degli stand tutte le sere dalle ore 19:30. Per concludere la giornata in bellezza, verranno serviti succulenti bomboloni caldi. Nel corso della sagra ci sarà anche la fiera di beneficienza, per la quale è obbligatoria la prenotazione. In particolare, sabato 10 alle ore 16:00, non potete assolutamente perdervi il raduno e la sfilata di auto e moto d’epoca.

La 22ª edizione della Sagra dell’Anatra Muta si svolgerà invece a Marcignana, una frazione del Comune di Empoli: squisite carni di questo animale e altri prodotti tipici del luogo come fritture di pesce, bistecche e coniglio alla brace saranno serviti ai vari stand, aperti tutte le sere a cena e allestiti al coperto. Il tutto, accompagnato da buoni vini locali. La sagra offre anche tanto divertimento, come la musica da ballo. La zona è dotata di un ampio parcheggio.

Infine, chiudiamo questa rassegna di sagre a Firenze e dintorni, con il ritorno della sagra del fritto misto in piazza Vittorio Veneto, a Limite sull’Arno, nella frazione di Capraia e Limite, che prende il via il 9, 10 e 11 settembre 2022. Oltre all’apertura degli stand gastronomici, ci sarà la possibilità di assaggiare fritti di pesce e prodotti locali, oltre a specialità della tradizione toscana.