Eventi a Firenze: cosa fare nel weekend, tra feste e mercatini (10-11 settembre 2022)

La fine della stagione estiva si porta dietro sempre un po’ di nostalgia. Fortunatamente, se non avete niente da fare, sappiate che il weekend del 10 e 11 settembre 2022 presenta un programma ricco di eventi a Firenze. Sagre, feste, mercatini, fiere, festival, cinema all’aperto, e molto altro ancora per godersi gli ultimi giorni di sole in buona compagnia.

Firenze Jazz Festival: gli eventi del 10 e 11 settembre 2022

Vie, piazze e luoghi dell’Oltrarno fiorentino, ma non solo, accolgono il Firenze Jazz Festival 2022: dieci giorni interamente dedicati alla musica, che vedranno artisti affermati ed emergenti del panorama nazionale e internazionale esibirsi in questo genere musicale, “‘alla portata di tutti” sebbene molto sofisticato, con preziose incursioni nell’elettronica, nel soul e nel pop. In particolare, sabato 10 a Villa Bardini, alle ore 19:00, si esibiranno Morgera/Cecchini/Fabbri/Zorn Botte di Cool Quartet; e a seguire, alle ore 21:30, si terrà un concerto di Lucy Woodward Quartet.

Cirk Fantastik

Il Cirk Fantastik, nel parco delle Cascine, sul prato della Tinaia, è ormai un “must” nel programma di eventi dell’Estate Fiorentina. Quest’ultimo propone quasi 40 spettacoli, concerti ed esibizioni, sia gratuiti che a pagamento. Il tema di questa edizione 2022 è El Juego. Varietà, equilibrismo, comicità e teatro fisico: dieci giorni all’insegna del genere “fantastico”. E ogni sera, dopo gli show, i live che toccano i più diversi generi musicali, come funk, punk, swing e gipsy kletzmer. Per consultare il programma di sabato 10 e domenica 11, occorre cliccare al seguente link.

Decibel Open Air: gli artisti in programma sabato 10 e domenica 11 settembre 2022

E se la musica vi chiama e non lo avete già fatto, potrete correre ad acquistare il biglietto del Decibel Open Air, giunto in questo 2022 alla quarta edizione. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2022: da mezzogiorno a mezzanotte, al Prato Delle Cornacchie di Firenze, potrete infatti ascoltare e ballare con Fisher, Marco Carola, Paul Kalkbrenner Amelie Lens, Nina Kraviz, e molti altri.

Mukki Day

Domenica 11 settembre, dopo due anni di pausa, torna anche il Mukki Day con tantissime novità. Durante tutto il giorno, lo stabilimento Mukki (Via dell’Olmatello, 20) resterà aperto per far scoprire, a grandi e piccini, tutti i segreti del latte. L’ingresso è libero e gratuito e prevede attività e assaggio di prodotti di altissima qualità.

I bambini, ad esempio, potranno partecipare a “Mukki Chef Junior”, uno stage di cucina dove imparare a preparare semplici ma gustosissime ricette; oppure possono seguire il “Mukki Lab”, dove saranno mostrate tutte le caratteristiche del latte; inoltre, possono ripercorrere, giocando, tutto il percorso che fa il latte dalle stalle alla centrale, per capire cosa succede in ogni fase. Nell’apposita area gioco “Mukki Art”, i piccoli artisti potranno divertirsi con tanti disegni da colorare.

Cosa fare nel weekend: mercatini e fiere a Firenze, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022

Ultimo fine settimana per visitare l’Antica Fiera di Signa. L’occasione ideale per chi ama i prodotti locali: tra le bancarelle potrete trovare infatti molti manufatti del luogo, oltre a prodotti tipici della gastronomia locale e specialità memori del lontano passato di Signa. Il programma prevede sabato 10 settembre, alle ore 19:30, l’ingresso al banchetto medievale, con inizio previsto per le ore 20:30. Info e prenotazioni: 055 8790183 oppure [email protected] Alle ore 23:30, si terrà poi il curioso incendio della torre. Domenica 11 settembre invece, avrà luogo l’inaugurazione dell’opera vincitrice della Settima Edizione del Concorso di Scultura Nazionale “Maria Grazia Vaccari 2021” alle ore 11:00, al Parco dei Renai (lotto 1); e, alle ore 21:30, Eviolins e Maela: Canzoni tra storie, leggende e persone al Giardino dell’Edera.

Quattro giorni all’insegna del Chianti Classico sono quelli dell’8, 9, 10 e 11 per gli amanti del buon calice di vino. I produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico si raduneranno in unico luogo per il grande expo, al fine di sottolineare anche l’importanza dell’unitarietà di un grande territorio. Nelle giornate dell’evento, Greve in Chianti offre ai suoi visitatori un programma ricco di manifestazioni artistiche e culturali, di eventi legati al mondo rurale, di incontri ravvicinati con i loro viticoltori, le loro vigne e cantine. Il programma sul sito dell’Expo del Chianti Calssico .

Torna anche la Festa di settembre a Londa e negli stessi giorni si tiene anche la festa della pesca regina, un particolare tipo di cultivar ottenuto negli anni Cinquanta da genealogia sconosciuta, proprio nel territorio di Londa. Un frutto che raggiunge l’apice di forma e gusto nella seconda settimana di settembre. A questa eccellenza è dedicato anche il concorso Pesca d’argento. In particolare, per questo weekend è in programma, in Piazza della Repubblica a Londa, una mostra mercato dedicata alla pesca regina, e non solo.

Ultime serate per i cinema all’aperto di Firenze

Tempo permettendo, potrete fare un ultimo tuffo anche al Cinema fiorentino all’aperto. Al seguente link potrete trovare informazioni più dettagliate in merito. Sabato 10 e domenica 11 si chiuderà infatti la stagione del Cinema Chiardiluna, l’arena estiva dell’Oltrarno, con il film di Gianni Amelio dal titolo Il signore delle formiche; mentre sabato 10 è in programma il film 200 metri di Ameen Nayfeh all’arena estiva del Cinema di Castello.

Sagre a Firenze: gli eventi nei dintorni per il weekend (10-11 settembre 2022)

Tantissime sono anche le sagre in programma per sabato 10 e domenica 11 settembre: da quella del tartufo a Fiesole a quella della pizza dolce a Montespertoli; da quella del cacciucco e gamberoni alla griglia di Rufina fino a quella del galletto nostrale a Fucecchio. E ancora dall’anatra muta a Empoli fino al fritto misto a Capraia e Limite. In altre parole, in qualunque di questi luoghi si capiti all’ora della cena, non può che andare bene! Nel nostro articolo sulle sagre nei dintorni di Firenze troverete tutte le informazioni utili a guidarvi in questo divertente tour gastronomico.

Festa dello sport nei Giardini di Viale Tanini al Galluzzo

Sabato 10 e domenica 11, all’interno dei Giardini di Viale Tanini al Galluzzo, proseguirà la Festa dello Sport. L’iniziativa animerà parchi e impianti sportivi della città proponendo esibizioni e altre iniziative con il concorso di molte associazioni sportive del territorio e il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze e delle commissioni sport dei cinque quartieri.

Città dei Lettori a Bagno a Ripoli

Sostenere e incoraggiare il libro e la letteratura attraverso autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano è il principale obiettivo del festival La Città dei Lettori che ritorna, dal 1° settembre al 29 ottobre 2022 e per il quinto anno consecutivo, con sei appuntamenti in altrettanti Comuni dell’area metropolitana di Firenze. Tra questi due sono prime edizioni. Le iniziative in programma sono tutte a ingresso libero e gratuito. Questo weekend la tappa è a Bagno a Ripoli. Tra i tanti eventi in programma, ricordiamo che sabato 10, alle ore 21:00, si terrà una lectio a cura di Gaia Nanni dal titolo La libertà di espressione, accompagnata alla chitarra elettrica da Gabriele Doria; mentre domenica 11, alle ore 09:00 alla Fonte Fata Morgana, si terrà Yoga Book: un percorso coinvolgente, meditativo e yogico, tenuto da Raffaella Martinelli e Ilaria Castellino.

Eco Vinci Festival

Dopo due anni d’interruzione, torna a Vinci anche il festival dedicato all’ambiente e alla sostenibilità ambientale che, per due giorni, vedrà il susseguirsi di attività legate alla natura. Dopo un’incantevole passeggiata alla scoperta del Montalbano prevista per sabato 10, seguirà un fitto programma di eventi: dal bagno di gong al mattino fino al convegno serale, dai laboratori per bambini al concerto di fine evento, il tutto accompagnato da mercatini alimentari bio e con produzioni artigianali di recupero.

Palio delle contrade a Bagno a Ripoli

Dopo due anni di stop a causa del Covid_19, torna a vivere anche il Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli, in programma fino all’11 settembre. In caso di maltempo, la manifestazione di domenica 11 settembre verrà rinviata a sabato 17 settembre 2022. Tra i tanti eventi in programma per la giornata di domenica, ricordiamo alle ore 16:00 il tiro alla fune, la corsa coi sacchi e con l’uovo; e alle ore 20:30 la sfilata del corteo storico con la partecipazione di musici e sbandieratori, ma non solo.