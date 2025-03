Tulipani, mercatini e sagre: gli eventi a Firenze il 29 e 30 marzo

- Pubblicità -

Per la Settimana del Fiorentino, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi e iniziative culturali, artistiche e sociali che interessano anche il weekend. Tra le proposte, le visite a Porta San Frediano e Torre San Niccolò, insieme ad attività per bambini e famiglie. Piazza Santissima Annunziata ospita poi per la prima volta una partita del Calcio storico, con protagoniste le vecchie glorie. Tra le iniziative in programma ci sono anche le tradizionali Fiere della Quaresima al parco delle Cascine, i parchi di tulipani aperti al pubblico, le sagre e tanto altro ancora. Ecco la guida agli eventi a Firenze nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

Cosa fare per la Settimana del Fiorentino

Questo weekend si conclude la Settimana del Fiorentino, l’ampio calendario di iniziative (tutte a ingresso gratuito) organizzate in occasione del Capodanno Fiorentino. Tante anche le proposte dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E. Sabato 29 sarà possibile, ad esempio, visitare Porta San Frediano mentre domenica si potrà salire su Torre San Niccolò. Entrambe saranno aperte in questi orari: 15:00, 15:45, 16:30, 17:15.

Sabato, alle 14:00, i più piccoli avranno la possibilità di andare alla scoperta del cinghiale di Pietro Tacca grazie all’attività “Intorno al porcellino” al Museo Stefano Bardini, mentre alle 15:30 gli adulti potranno apprezzare i tesori della collezione del “principe degli antiquari” nella visita guidata “La primavera al Museo Bardini”.

Sabato 29 marzo (ore 10:15), tra le attività per bambini targate MUS.E, si ricorda anche “Il Leone di Firenze” al Museo di Palazzo Vecchio. Un percorso sulle tracce del Marzocco, felino simbolo della città, che permetterà ai bambini di conoscere la sua storia dall’antichità fino ai giorni nostri. La Settimana del fiorentino di MUS.E si concluderà domenica 30 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 al MAD – Murate Art District con “Viola iris”, un laboratorio ambientale sul nostro fiore ispirato al punto 15 dell’Agenda 2030 “Vita sulla terra”, che vedrà i bambini diventare piccoli giardinieri e divertirsi a piantare i rizomi del fiore simbolo della città, l’Iris Pallida Dalmatica, in collaborazione col Vivaio degl’Innocenti. Le attività sono su prenotazione: [email protected].

Calcio storico: la partita delle vecchie glorie in piazza Santissima Annunziata

A Firenze è in programma un evento speciale sabato 29 marzo 2025. Sempre in occasione della Settimana del Fiorentino, si terrà la Partita delle Vecchie Glorie del Calcio storico. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 in piazza Santissima Annunziata: qui si svolgerà un incontro di beneficenza realizzato dall’associazione 50 Minuti, che raggruppa calcianti dei quattro colori. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che si occupa di aiutare le famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer.

Eventi a Firenze: Artigianato in piazza del Carmine (sabato 29 e domenica 30 marzo 2025

Tra gli eventi di sabato 29 e domenica 30 marzo a Firenze si ricorda Artigianato in piazza del Carmine. Dalle 10 alle 20 prenderà vita un mercato che celebra il saper fare e la creatività della tradizione artigiana attraverso la vendita e le tante dimostrazioni dal vivo. Tuttavia, l’evento non sarà solo una celebrazione dell’artigianato: grande attenzione sarà riservata anche alla solidarietà e al sociale, grazie alla partecipazione di quattro associazioni. Anche questo evento, organizzato da CNA Firenze Metropolitana con Associazione Garbo Firenze e in collaborazione con Q1, si inserisce nel ricco cartellone della Settimana del Fiorentino.

Domenica mercato alle Cascine per le fiere quaresimali

Sono tornati, alle Cascine, i mercati straordinari che precedono la Pasqua. Domenica 30 marzo, oltre 200 banchi arriveranno nel principale parco fiorentino dalle 08:00 alle 19:30 per le tradizionali Fiere della Quaresima con la gestione di Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo e Anva Confesercenti Firenze. Un’opportunità unica per fare shopping all’aria aperta, tra abbigliamento, cibo e tanto altro ancora, tra piazzale Kennedy e viale Lincoln.

Gli eventi per lo shopping: i mercatini a Firenze sabato 29 e domenica 30 marzo)

I mercatini fiorentini non finiscono qui. Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 c’è la Mostra del disco all’Ippodromo del Visarno, dalle 10 alle 19: 30 espositori da tutta Italia per metteranno in mostra oltre 25.000 dischi in vinile e CD.

Domenica, dalle 11:00 alle 20:00, ci sarà anche “Pimp My Vintage” al The Social Hub di viale Lavagnini con tanto vintage per tutti, mentre Only Usato torna domenica, dalle 12 alle 20, al Conventino Caffè Letterario di via Giano della Bella (programma della giornata su Facebook). Si prosegue poi con Collezionare a Firenze, mostra mensile di collezionismo, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo (29 e 30, dalle 10:00 alle 19:00) nel giardino del Teatro Cartiere Carrara.

Domenica i banchi degli ambulanti saranno in piazza Niccolò Acciaioli, da mattina a sera, per Galluzzo in fiera. Food street Scandicci è invece l’evento enogastronomico che trasformerà nuovamente piazzale della Resistenza in una capitale del gusto (sia sabato che domenica, dalle 11:00 a 00:00). Fiori in fiera animerà infine il centro di Sesto Fiorentino, dal 29 al 30 marzo, con una grande mostra di piante e fiori e un mercatino di artigianato, curato da CNA, in piazza Vittorio Veneto e via Cavalotti.

Ultimi giorni del “Florence Korea Film Festival” al Cinema La Compagnia

Fino a sabato 29 marzo, il Cinema La Compagnia di Firenze ospita il primo festival cinematografico europeo dedicato al cinema coreano, il Florence Korea Film Fest. Ogni anno, il pubblico ha l’opportunità di scoprire il meglio della cinematografia coreana, partecipando a masterclass e incontri con ospiti prestigiosi. Il festival, inoltre, esplora anche la cultura coreana attraverso mostre d’arte e laboratori creativi, consolidando la sua posizione di istituzione culturale di rilievo. Programma completo sul sito ufficiale.

Eventi primaverili: l’apertura dei parchi dei tulipani nei dintorni di Firenze (29-30 marzo)

Aria di primavera significa anche la fioritura dei tulipani. Di cosa stiamo parlando? Il progetto Wander and Pick coinvolge tre parchi alle porte di Firenze, dando la possibilità di ammirare questi fiori e raccoglierli a fronte di un contributo (1 euro a tulipano e 50 centesimi a bulbo). Succede a Sesto Fiorentino, nel parco del Bardo (in via Gramsci); al parco dell’ex Cnr di Scandicci, da sabato 29 marzo; lungo le mura di Lastra a Signa (via Brunelleschi) da venerdì 28 marzo. L’ingresso è libero e l’orario di apertura va dalle 10 alle 19.

Carnevale medievale a San Casciano

Il Carnevale medievale a San Casciano di domenica 30 marzo è ricco di eventi e spettacoli: inizierà alle 11:00 con il “Campo Medievale” e il mercato nei giardini pubblici di piazza della Repubblica, oltre ad un mercato medievale in via Lucardesi con banchi, artigiani e laboratori. L’Anfiteatro dentro le mura (Piazza Samonà) ospiterà falconieri, giullari e scontri armati, mentre un maxi-schermo in piazza Repubblica trasmetterà le esibizioni delle contrade. Alle 14:30 avrà inizio il Corteo delle 5 Contrade, che sfileranno nel centro storico mostrando carri e costumi meravigliosi.

Il Carnevale verrà aperto dalla Cerimonia della Chiave, che rievoca il giorno in cui il notaio Francesco Davanzati approvò lo Statuto del Castello nel 1357. A seguire, le contrade si sfideranno nella contesa, presentando danze, carri e scene spettacolari. Durante tutta la giornata, si susseguiranno spettacoli di artisti come narratori, falconieri, arcieri e animatori medievali. Al termine delle sfilate, una giuria assegnerà la Chiave del Castrum alla contrada vincitrice. La giornata si concluderà con una cena medievale al parco Dante Tacci. Programma sul sito ufficiale.

Sagre a Firenze e dintorni (29-30 marzo)

Infine, ecco alcune sagre a Firenze e nei dintorni da non perdere questo fine settimana: domenica 30, dalle 15:30 in poi, al circolo MCL di San Vincenzo a Torri (via di San Niccolò, Scandicci) c’è quella delle Ficattole. Torna invece, in località Le Sieci (frazione del Comune di Pontassieve), la sagra del fritto misto nei giorni 29 e 30 marzo. Il ristorante della sagra resterà aperto il sabato solo a cena su due turni (alle 19:30 e alle 21:15), mentre la domenica solo a pranzo (alle 12:30 e alle 14:00). La Festa del tortello e del maiale si troverà invece a Boccagnello, frazione del Comune di Vicchio, sabato e domenica, sia a pranzo che a cena.