Viste le temperature, il consiglio sarebbe quello di prenotare un fine settimana in una località di mare e godervi un tuffo in mare. Ma gli eventi per famiglie con bambini a Firenze e nei suoi dintorni per il weekend del 26 e 27 ottobre 2019 sono tanti, troppi per lasciarseli scappare e molti di questi sono ancora all’aria aperta, per godersi questa insolito autunno estivo.

Laboratori di “Arti & fiori in villa” al Vecchio Conventino

Una manifestazione che, sulla carta, ha tutti i numeri per regalarvi qualche ora di spensieratezza in famiglia. Al Vecchio Conventino di Firenze (via Giano della Bella, zona Oltrarno) è in programma un weekend di incontri a tema moda, arte e artigianato, florovivaismo insieme a spettacoli e intrattenimenti per grandi e bambini.

Acquisti e beneficenza saranno supportati dalle eccellenze gastronomiche toscane in versione street food. Ingresso libero. Trovate questa e altre manifestazioni analoghe nella nostra guida ai mercatini dell’ultimo weekend di ottobre a Firenze.

Eventi per bambini a Firenze: un weekend aspettando Halloween (26 ottobre)

Sabato l’invito è a costruire l vostro costume di Halloween abbinato ad un trucco da far paura, nella sede dell’Associazione Noi per Voi, in via delle Panche 133 a Firenze. Il laboratorio è dedicato a bambini di ogni età dalle ore 10:00 alle ore 13:00. È richiesta la prenotazione tramite mail (ragazzi@noipervoi.org) o telefono (055580030). Offerta minima: 10 euro. Il ricavato andrà a finanziare i progetti di Noi Per Voi “Homing” e “Inclusion” a sostegno dei bambini affetti da tumori e leucemia e delle loro famiglie.

E se state già pensando a cosa fare nella notte del 31 ottobre niente paura, qui i migliori eventi di Halloween a misura di bambino, a Firenze e dintorni.

Baby-colazione mostruosa all’Hard Rock Cafe di Firenze

Sabato 26 ottobre, torna all’Hard Rock Cafe Firenze l’ormai tradizionale appuntamento con la “colazione mostruosa”, l’evento in maschera dedicato alle famiglie. Dalle ore 9:15 alle 11:15 colazione a buffet, sfilata in costume i bambini e uno speciale laboratorio creativo curato dall’Associazione H.AR.T di Viareggio. Tutti i bambini presenti potranno decorare delle speciali ciambelle (donuts) di cartapesta, colorarle e renderle uniche fino a creare la loro personale combinazione perfetta di colore e gusto. Maggiori informazioni sull’evento Facebook.

I giardini di carta di Natalia Goncharova al mercato centrale di Firenze

Al Mercato Centrale di Firenze, laboratori per tutta la famiglia in collaborazione con Palazzo Strozzi dove è in corso la mostra su Natalia Goncharova. Sabato 26 ottobre alle 15:00 i bambini dai 7 ai 12 anni, accompagnati da un adulto, potranno trasformare, sperimentare, creare. Il laboratorio si ispira a un’attività che questa grande artista faceva da bambina: la costruzione di giardini di carta. Partendo dalla natura che ci circonda e dai colori delle stagioni creeremo piccoli mondi di carta immaginari. Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi (mail: info.firenze@mercatocentrale.it).

Eventi per bambini domenica 27 ottobre a Firenze: Halloween in Accademia

Una festa per bambini e genitori che ha il sapore di un’avventura quella che viene organizzata all’Accademia Cinofila Fiorentina, in via dell’Argingrosso 169, da Labsitters domenica 27 ottobre 2019.

La festa ha inizio alle 14:30 e i giochi alle 15:00. I bambini, accompagnati dai loro genitori, parteciperanno ad una festa a tema. Giochi, indovinelli, balli e divertimento per tutti. Prezzo: 10 euro adulti e bambini. Prenotazione obbligatoria scrivendo a infopoderaccio@gmail.com oppure chiamando il 338/1241514. Attenzione: In caso di maltempo l’evento non si terrà.

Famiglie alla scoperta di Firenze … con una macchinetta fotografica

Domenica dalle 11:00 alle ore 12:00, adulti e un bambini esplorano le curiosità di piazza del Duomo di Firenze con un’unica macchina fotografica per famiglia. All’inizio della visita ogni bambino riceverà una macchinetta fotografica e poi, insieme alla guida, sarete guidati alla scoperta di alcune delle curiosità legate a una delle piazze più belle di Firenze: vi racconterà di aneddoti, leggende e curiosità legate a decorazioni del Duomo di Firenze. Quali dettagli attireranno lo sguardo del bambino? Cosa incuriosirà maggiormente l’adulto? Quale particolare verrà immortalato dai più piccoli? Attività con prenotazione obbligatoria, per i costi e altre informazioni: Io la vedo così.

Gli eventi per bambini e famiglie al Museo Marino Marini (27 ottobre)

Durante il weekend, in occasione della mostra Nephilìm. Una moltitudine di maschere sonore di Yuval Avital, il Museo Marino Marini Firenze propone un laboratorio per famiglie e bambini che ha lo scopo di scoprire e sperimentare il mondo multisensoriale dell’artista e delle sue maschere. Sono previsti due laboratori suddivisi in diverse fasce d’età 3-6 anni e 7-12 anni, dalle 16:00 alle 17:30.

I piccoli visitatori saranno prima condotti in un viaggio onirico nella cripta del Museo Marino Marini e poi si cimenteranno nella creazione di una maschera. Al termine ogni bambino potrà portare a casa la sua maschera. L’attività è gratuita e compresa nel biglietto della mostra. Posti limitati, si consiglia la prenotazione chiamando il numero 055 219432.

Domenica al Teatrino del Gallo, con il meraviglioso mondo di Oz

Il mago di Oz è il re di un mondo dove tutto è possibile. Resilienza, impegno, accettazione e accoglienza: sono i valori di questa avventura dove si può sempre cambiare la propria vita. Il viaggio non sarà facile, ma i nostri eroi riusciranno a farcela solo se impareranno a credere nelle loro capacità e saranno pronti ad aiutarsi, anche se diversissimi tra loro. Spettacolo musicale per bambini e interattivo, adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frank Baum, con la partecipazione dei musicisti del Maggio Musicale Fiorentino. Prenotazioni: prenotazione@libriliberiofficine.it. Costo: ingresso gratuito per abbonati, 8 euro adulti, 5 i bambini. E’ necessario essere soci dell’associazione Libri Liberi (tessera, 10 euro annuali).

Pupi di Stac al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio

Tra gli eventi per famiglie con bambini, segnaliamo che durante il weekend, alle porte di Firenze va in scena lo spettacolo di burattini “Raperonzolo” dei Pupi di Stac (domenica 27 ottobre). Lo spettacolo va in scena alle ore 16:00. La fiaba è conosciutissima e, in questa versione, oltre alla cattivissima strega e alla ragazzina imprigionata nella torre sono inserite diverse varianti che rendono la rappresentazione vivace e allegra, con un inseguimento in sala fra gli spettatori che emozionerà i bambini. Biglietti: adulti 13,50 euro, bambini 3-12 anni 9 euro.

Festa a tema Halloween al Parco Pazzagli

Giornata piena domenica 27 ottobre al parco d’arte Enzo Pazzagli. Il programma ha inizio con un pranzo in famiglia, una caccia al tesoro stregata nel parco (ore 16:00) e a seguire laboratorio per bambini e spettacolo di danza dal titolo “Dance macabre” a cura della coreografa Francesca Ihle (inizio spettacolo ore 16:30).

Ci sono anche il truccabimbi e i laboratori artistici dedicati ad Halloween, alle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Il pranzo è dalle 13:00 alle 15:00 con antipasto toscano e lasagne. (Solo su prenotazione entro la sera prima). Durante il laboratorio i bambini costruiranno le loro maschere e lo spettacolo, e poi si esibiranno. (I bambini potranno portare a casa le maschere). Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del parco d’arte Enzo Pazzagli.

Eventi per bambini fuori Firenze: “Chi ha paura dei mostri”? al Museo del Tessuto (26 ottobre)

Si tratta di uno spettacolo di danza-teatro per bambini tra i 3 e gli 11 anni. Ci sono mostri che vivono sotto terra, mostri che vivono sulle montagne e quelli che appaiono di notte nelle camerette dei bambini: tutti fanno una gran paura. Come facciamo a tenerli lontani? Ma siamo proprio sicuri che li vogliamo scacciare? Forse anche loro hanno qualcosa di interessante e divertente da dirci. Attraverso il movimento delle danzatrici e la musica coinvolgente i piccoli spettatori verranno trasportati emotivamente nelle storie di questi bizzarri personaggi. A cura dell’associazione Culturale Il Paracadute di Icaro. Costo: 8 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria: 0574-611503, didattica@museodeltessuto.it.

Laboratori per bambini alle Pavoniere di Firenze

Come ogni anno, dalle 11:30 a Le Pavoniere, nella cornice del parco delle Cascine torna il Sunday Brunch dedicato alle famiglie con bambini. La novità di quest’anno sono i laboratori artistici curati da Pasticciando insieme con Irene dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Questa domenica il laboratorio è dedicato alla pasticceria: con Irene i bambini creeranno dei dolcetti di halloween da portare poi a casa. Attività su prenotazione, posti limitati (tel. 3921724859).

12 idee non sono abbastanza? Cercatene altre dedicate alle famiglie con bambini sul sito Firenze Formato Famiglia.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia