In centro, in Oltrarno, in periferia o nei dintorni? Diteci dove siete questo weekend e noi vi consigliamo quale dei mercatini di Firenze è più vicino a voi, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019. Per un fine settimana all’insegna dello shopping le proposte infatti sono varie, si va dall’artigianato alle piccole fiere in piazza fino alle mostre mercato organizzate in occasione di sagre e feste paesane.

Ecco i migliori mercatini in programma questo fine settimana nella zona fiorentina (chi invece è già a caccia di bancarelle natalizie dovrà pazientare ancora un po’, qui vi sveliamo quando iniziano i mercatini di Natale a Firenze).

Mercatini nel centro di Firenze durante il weekend (26 e 27 ottobre)

Come ogni fine settimana piazza dei Ciompi viene animata da un diverso mercatino a tema. Sabato 26 e domenica 27 ottobre tocca ai collezionisti e agli appassionati di comics, per l’evento dedicato a fumetti e vinili, promosso da Confesercenti e dall’associazione Fumetti e dintorni. Negli stand intorno al giardino vecchie pubblicazioni, dischi, giocattoli, gadget e abiti vintage.

A poca distanza, in piazza Annigoni (zona Sant’Ambrogio) sabato 26 ottobre apre il nuovo mercato delle Pulci di Firenze, proprio quello che si è trasferito da piazza dei Ciompi. Nella mattinata di sabato l’inaugurazione dei nuovi stand coperti alle ore 10.30 accompagnata dall’ultimo appuntamento della rassegna “Mercati in Musica” con sonorità dall’Europa orientale.

Fiera e mercato in Santo Spirito

Tra gli appuntamenti del weekend, il 27 ottobre come ogni ultima domenica del mese torna la fiera in piazza Santo Spirito con un mercato straordinario nel cuore dell’Oltrarno organizzato dal sindacato degli ambulanti Fivag Cisl. Una settantina di stand e banchi dalle ore 8.00 alle 20.00 presentano prodotti alimentari, abbigliamento, accessori, artigianati e articoli di antiquariato. Si va dalle eccellenze agroalimentari italiane al tartufo, dalla bigiotteria fatta a mano agli accessori in pelle.

Vecchio Conventino: arti e fiori in Villa

Restando in Oltrarno, nel vecchio Conventino di via Giano della Bella (zona viale Petrarca) che ospita i laboratori e le botteghe di alcuni artigiani fiorentini, questo weekend si svolge l’evento “Arti e fiori in villa”: sabato 26 (ore 11.00 – 23.30) e domenica 27 ottobre (10.00 – 19.30) mercatini di prodotti dell’artigianato locale, piante e fiori, oltre a musica dal vivo all’ora dell’aperitivo, punto ristoro e animazione per bambini. Ingresso libero.

Mercatini a Firenze sud: fiera di viale Europa

Il calendario dei mercatini e delle fiere di Firenze prevede questo fine settimana l’evento dedicato allo shopping in viale Europa: domenica 27 negozi aperti da mattina a sera, oltre a banchi nei controviali, pedonali per l’occasione. L’appuntamento è organizzato dal centro commerciale di viale Europa in collaborazione con UAI Firenze, l’Unione artigiani italiani e piccole e medie imprese.

Mercatini svuota cantine

Ultimo appuntamento autunnale per i mercatini svuota cantine organizzati dai quartieri di Firenze: domenica 27 ottobre i cittadini mettono in piazza le loro bancarelle con oggetti di seconda mano al Galluzzo (piazza Acciaioli) e a Gavinana (piazza Bartali). Orario: 9.00 – 18.00. Prossimi appuntamenti in primavera.

I mercatini a Firenze e provincia (27 ottobre 2019)

Tanti anche i mercatini in programma durante il weekend nei dintorni di Firenze. Domenica 27 collezionismo, artigianato e molto altro in piazza Mino a Fiesole per “Sapori & colori”, evento promosso da “Mercatotenda” (ore 9.00 – 20.00). Mercatini di produttori locali e artigianato in Mugello per le molte sagre delle castagne in programma domenica 27, da Marradi a Palazzuolo sul Senio fino a Castagno d’Andrea. A Barberino di Mugello sempre domenica 27 mercatini in occasione della mostra del tartufo bianco e nero.