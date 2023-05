Biglietti per la finale di Conference League 2023: il prezzo e dove comprarli

- Pubblicità -

Al via la corsa per lo stadio di Praga: i tifosi della Fiorentina sono pronti per comprare i biglietti della finale di Conference League 2023, in programma il 7 giugno all’Eden Arena contro il West Ham. Si attende infatti il via ufficiale alla vendita, mentre si registra un boom di richieste per i voli da Firenze alla Repubblica Ceca. Vediamo allora tutte le informazioni pratiche per i supporters viola, da come funziona la prevendita, ai settori dello stadio (con relativo costo).

I biglietti per la finale di Conference League 2023: dove comprarli

Dopo l’impresa contro il Basilea, cresce quindi l’attesa. I viola incontrano per la prima volta il club inglese. I biglietti per la finale di Conference League 2023 Fiorentina – West Ham a Praga saranno messi in vendita sul sito della Uefa, dove i tifosi viola potranno comprarli: la data di apertura delle vendite deve essere comunicata ufficialmente. L’organizzazione non ha autorizzato altri soggetti a mettere a disposizione i tagliandi, quindi si potranno acquistare solo sul sito web ufficiale, mentre il West Ham ha annunciato che la prevendita per i propri supporters inizierà il 23 maggio.

Sarà necessario registrarsi sul sito della Uefa www.uefa.com/tickets/ per procedere all’acquisto, indicando i propri dati (nome, cognome, numero di documento, indirizzo e numero di telefono). Ognuna delle due squadre ha a disposizione 5.000 posti per la propria tifoseria, su un totale di 18.000 posti. Si tratta di biglietti digitali che saranno inviati direttamente sul cellulare, sull’app ufficiale, pochi giorni prima del match.

Il prezzo dei biglietti per la finale di Conference League 2023 a Praga: quanto costano e la mappa dei settori

Intanto la Uefa ha già definito i prezzi dei biglietti per la finale di Conference League 2023, il 7 giugno allo stadio di Praga, divisi in 4 categorie a seconda del settore dello stadio (qui sotto la mappa).

25 euro – categoria 4 zona (settore arancio, dove si trovano anche i posti per disabili, con accompagnatore gratuito)

– categoria 4 zona (settore arancio, dove si trovano anche i posti per disabili, con accompagnatore gratuito) 45 euro – categoria 3 (settore verde)

– categoria 3 (settore verde) 85 euro – categoria 2 (settore blu)

– categoria 2 (settore blu) 125 euro – categoria 1 (settore rossa)

Ogni tifoso potrà comprare fino a 4 biglietti per ogni categoria di prezzo. Si stratta, secondo quanto riporta il portale della Uefa, di un posto unico: i tifosi che acquisteranno i biglietti per la finale di Conference League 2023 a Praga potranno decidere la categoria, ma non scegliere il posto in pianta. Sarà assegnato casualmente dal sistema pochi giorni prima dell’evento e per conoscere il collocazione esatta bisognerà aspettare l’arrivo dei ticket virtuali sull’app per cellulare.

Dove vedere Fiorentina – West Ham in tv (anche in chiaro)

Chi non potrà volare all’Eden Arena di Praga, potrà seguire la finalissima di Conference League 2023 in tv: la partita tra Fiorentina e West Ham si potrà vedere in chiaro su Tv8, ma anche in streaming su DAZN e a pagamento sui canali di Sky Sport. Il calcio di inizio è previsto alle ore 21.