Calendario Fiorentina 2021/2022: la serie A inizia e finisce col “botto”

Il calendario della serie A 2021/2022 è sorprendente e difficile per la Fiorentina che debutterà all’Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. Una gara che si preannuncia affascinante poi la prima in casa contro il Torino. Nel turno infrasettimanale del 22 settembre la sfida, al Franchi, contro l’Inter.

Calendario della serie A rivoluzionato: insidie sul finale per i viola

Per la prima volta girone di andata e girone di ritorno non sarà “a specchio”, ovvero non ci sarà la consequenzialità tra le giornate. Una rivoluzione che però non favorisce i viola che chiuderanno il torneo, a maggio, con tre gare insidiose. In casa la Roma, poi la trasferta al Luigi Ferraris contro la Samp e chiusura in casa contro la Juventus.

All’andata il 3 ottobre, al Franchi la gara con il Napoli. Il 31 ottobre Vincenzo Italiano tornerà, per la prima volta, da avversario, a La Spezia. Novembre di fuoco con la trasferta a Torino il 7 contro la Juve, il 21 la sfida contro il Milan e il 28 il derby contro l’Empoli al Castellani. Nel girone di ritorno tutte le più forti da marzo in poi col derby contro l’Empoli, al Franchi, il 3 aprile.

Questo il calendario per la Fiorentina, le partite 2021/2021

1 22/08/2021 Roma – Fiorentina

2 29/08/2021 Fiorentina – Torino

3 12/09/2021 Atalanta – Fiorentina

4 19/09/2021 Genoa – Fiorentina

5 22/09/2021 Fiorentina – Inter

6 26/09/2021 Udinese – Fiorentina

7 03/10/2021 Fiorentina – Napoli

8 17/10/2021 Venezia – Fiorentina

9 24/10/2021 Fiorentina – Cagliari

10 27/10/2021 Lazio – Fiorentina

11 31/10/2021 Fiorentina – Spezia

12 07/11/2021 Juventus – Fiorentina

13 21/11/2021 Fiorentina – Milan

14 28/11/2021 Empoli – Fiorentina

15 01/12/2021 Fiorentina – Sampdoria

16 05/12/2021 Bologna – Fiorentina

17 12/12/2021 Fiorentina – Salernitana

18 19/12/2021 Fiorentina – Sassuolo

19 22/12/2021 Hellas Verona – Fiorentina

20 06/01/2022 Fiorentina – Udinese

21 09/01/2022 Torino – Fiorentina

22 16/01/2022 Fiorentina – Genoa

23 23/01/2022 Cagliari – Fiorentina

24 06/02/2022 Fiorentina – Lazio

25 13/02/2022 Spezia – Fiorentina

26 20/02/2022 Fiorentina – Atalanta

27 27/02/2022 Sassuolo – Fiorentina

28 06/03/2022 Fiorentina – Hellas Verona

29 13/03/2022 Fiorentina – Bologna

30 20/03/2022 Inter – Fiorentina

31 03/04/2022 Fiorentina – Empoli

32 10/04/2022 Napoli – Fiorentina

33 16/04/2022 Fiorentina – Venezia

34 24/04/2022 Salernitana – Fiorentina

35 01/05/2022 Milan – Fiorentina

36 08/05/2022 Fiorentina – Roma

37 15/05/2022 Sampdoria – Fiorentina

38 22/05/2022 Fiorentina – Juventus

Dal sito della Lega Calcio si può scaricare il calendario 2021/2022 della serie A in formato pdf.