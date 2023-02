Doppiette di Jovic e Cabral e la Fiorentina vola in Europa

- Pubblicità -

La Fiorentina si riscatta in Conference League vincendo (4-0) a Braga contro la squadra portoghese. Doppiette per Jovic e Cabral che tutti sperano si siano sbloccati anche per il campionato. Vittoria di prestigio contro la terza forza della Primeira Liga. Il ritorno, al Franchi, tra una settimana rischia di essere una mera formalità.

La partita

Ottimo l’avvio di gara per i viola con Jovic che riesce a farsi vedere sottoporta, grazie anche alla difesa portoghese che gli concede parecchio spazio. Ci prova però dalla lunga distanza Mandragora che sfiora l’incrocio dei pali. I portoghesi però non stanno a guardare e ci provano con Niakaté ma Terracciano riesce a parare il tiro che è molto centrale. Il Braga poi ci prova ancora con Abel Ruiz, decisivo Igor nel rimediare. Al 46’ cross di Biraghi, Jovic si inserisce tra Al-Musrati e Niakaté e di testa batte il portiere portoghese Matheus.

- Pubblicità -

Nella ripresa la partita cambia in virtù di una decisione fondamentale. Vitor Tormena entra sulla caviglia di Jovic: piede a martello e impatto tremendo che inducono l’arbitro spagnolo a modificare la precedente decisione, trasformando il cartellino giallo in rosso. Viola in superiorità numerica che approfittano della nuova situazione ed al 60’ c’è un’imbucata di Amrabat per Saponara che, partito sul filo del fuorigioco, anticipa il portiere Matheus e serve Jovic per il più facile dei gol a porta sguarnita. La squadra di Artur Jorge si disunisce e Vincenzo Italiano opera la staffetta Jovic-Cabral. Il brasiliano al 79’ segna un gol molto bello con tanto di sombrero ad André Horta. Il tiro, sul primo palo, è imprendibile per Matheus. Al 90’ Ikonè è bravo a rubare la sfera a Niakatè ed a servire Cabral che emula Jovic con una doppietta. Fiorentina che strapazza il Braga e mette una seria ipoteca al passaggio agli ottavi di finale di Conference League.

L’allenatore

Vincenzo Italiano, a fine gara, elogia Jovic e Cabral. “Quando questi ragazzi fanno gli attaccanti è sempre una gioia. In questo momento abbiamo bisogno di loro e stasera ci hanno trascinati. Questa vittoria era importante per il morale e tutto il resto. Tutti hanno capito che Jovic deve dare di più. In questo momento dobbiamo pedalare e abbiamo interpretato bene il match. Luka deve iniziare ad avere continuità sui gol. Li ruoto per far trovare autostima a tutti. Bene entrambi stasera: sia Cabral che Jovic. Giornata positiva. In campionato non so cosa accade, nelle altre competizioni andiamo forte. Ora lo spirito va riportato in campionato. Domenica – ha concluso Italiano – abbiamo il derby con l’Empoli, una gara importante”.