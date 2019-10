Dove vedere Brescia – Fiorentina: Sky o Dazn?

Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A. Tra le gare più attese dell’ottava giornata di campionato c’è sicuramente il posticipo di lunedì tra Brescia e Fiorentina: tutti i tifosi viola, a parte i mille che seguiranno la squadra in trasferta, si staranno chiedendo dove vedere la partita in diretta, se su Sky o Dazn.

Brescia Fiorentina in tv: Sky o Dazn?

Un ritorno in campo attesissimo per la Fiorentina, che al Rigamonti cerca la quarta vittoria consecutiva. Cinque risultati utili consecutivi hanno spinto la squadra di Montella, dopo un inizio difficile, nella parte alta della classifica, in corsa per un posto in Europa.

Più complicata la situazione del Brescia, fermo a quota 6 punti e sconfitto in quattro delle ultime cinque gare di campionato. Le Rondinelle hanno però una partita da recuperare, quella contro il Sassuolo rinviata lo scorso 4 ottobre per la scomparsa di Giorgio Squinzi, presidente del club emiliano.

Fiorentina – Brescia, le probabili formazioni

Nel Brescia ci sarà Mario Balotelli in campo dal primo minuto. Con lui, a formare una delle coppie d’attacco più insidiose della Serie A, Alfredo Donnarumma. Per lui, al debutto nella massima serie a 28 anni, già 4 reti in sei partite giocate, il più prolifico tra tutti i debuttanti in questo campionato.

Brescia a ranghi completi (ad eccezione di Torregrossa), con tutti i nazionali già rientrati ad eccezione di Chancellor, atteso per oggi. Si dovrebbe quindi vedere la formazione classica, con Joronen in porta, difesa a quattro con Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella, centrocampo con Bisoli, Tonali e Dessena, Romulo trequartista dietro le punte Balotelli e Donnarumma.

Non ci si aspettano sorprese neanche nella formazione della Fiorentina che sfiderà il Brescia. Dragowski tra i pali, difesa con Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert. Davanti, Ribery e Chiesa, che ha recuperato dal problema muscolare.

L’orario di Brescia – Fiorentina

Tra anticipi, posticipi, lunch match e partite in serale per il caldo, la Fiorentina non ha ancora giocato una sola gara di questo campionato all’orario canonico della domenica pomeriggio. Appuntamento rimandato di un’altra settimana: Brescia – Fiorentina sarà infatti il monday night dell’ottava giornata e l’orario è quindi quello delle 20.45 di lunedì 21 ottobre.

Brescia – Fiorentina dove vederla: Sky o Dazn?

La partita tra Brescia e Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e non sarà quindi visibile su Dazn. Diretta a partire dalle ore 20.45 di lunedì 21 ottobre sul canale Sky Sport Serie A.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su SkyGo, l’app di streaming in diretta che permette di seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Sul web, Brescia – Fiorentina sarà trasmessa su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento con i principali programmi Sky.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Brescia – Fiorentina in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Brescia – Fiorentina in chiaro.