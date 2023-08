Dove vedere Fiorentina-Rapid Vienna stasera in diretta tv

Grande attesa per il ritorno viola in Europa. Il match sarà trasmesso anche in chiaro sul digitale terrestre

Tutto pronto per il debutto viola in Conference League. Gli uomini di Italiano sono impegnati nell’andata dei playoff. Stasera, all’Allianz Stadion di Vienna, la Fiorentina affronta il Rapid Vienna: ecco dove vedere la partita di oggi in diretta tv.

Tv: l’orario e dove vedere Fiorentina-Rapid Vienna stasera

Il calcio di inizio è fissato per le ore 19.00 di oggi, giovedì 24 agosto 2023. La partita tra Fiorentina e Rapid Vienna sarà trasmessa sulla tv a pagamento, in streaming e anche in chiaro sul digitale terresrre, ecco dove vederla:

Conference League su Sky – canali Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

– canali Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 In streaming – Sky go, Now tv (non su DAZN)

– Sky go, Now tv (non su DAZN) Fiorentina – Rapid Vienna in chiaro – Tv8 (canale 8 del digitale terrestre)

Su Sky la telecronaca del match è affidata a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Il ritorno di Conference League

Dopo l’accesso alla finale dell’anno scorso e poi il “ripescaggio” per l’esclusione della Juventus dal torneo, c’è attesa in casa viola per la nuova avventura in Europa. Qui le possibili formazioni per la partita di stasera. “Il nostro intento è quello di approdare alla fase a gironi, perché giocare in Europa ti dà tanto, ti toglie qualcosa in termini di allenamenti e in chiave campionato, ma ti fa crescere”, ha detto l’allenatore Vincenzo Italiano alla vigilia del match.

Il ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna si potrà vedere direttamente dagli spalti dello stadio Artemio Franchi tra una settimana, giovedì 31 agosto alle ore 20.00. Biglietti interi per la curva Fiesole a partire da 17 euro (tariffe ridotte per abbonati e under 14).