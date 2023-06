Maxischermo per la finale di Conference League: dove vedere Fiorentina West Ham

- Pubblicità -

Tutti di fronte al maxischermo per vedere la finale di Conference League 2023 tra Fiorentina e West Ham: porte aperte allo stadio Artemio Franchi (ma bisognerà essere muniti di biglietti), negli spazi estivi e nei parchi di Firenze. La città si prepara alla sfida del 7 giugno e in molti seguiranno l’impresa dei viola “a distanza”, visto il numero limitato di posti disponibili allo stadio di Praga, che ormai è sold out.

Dove vedere Fiorentina – West Ham in Tv (in chiaro e in streaming)

Per chi al maxischermo preferirà la comodità del divano di casa, la finalissima di Conference League sarà trasmessa in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), a partire dalle ore 19.30 per il pre-partita. Il fischio di inizio è previsto alle 21. Il match sarà proposto anche su Sky (Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport 4K, canale 213) oltre che in streaming su Now e SkyGo. Infine la partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Maxischermo allo stadio: i biglietti per vedere la finale di Conference League Fiorentina – West Ham

A differenza della finale di Coppa Italia, la partita tra Fiorentina e West Ham potrà essere seguita dai tifosi direttamente dai maxischermi dello stadio Artemio Franchi di Firenze, che il 7 giugno sarà aperto al pubblico. La decisione della società viola è arrivata dopo una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale per chiedere l’apertura dell’impianto in occasione del match. I tifosi potranno accomodarsi in tre settori: tribuna, maratona e curva Fiesole.

L’ingresso non è gratuito: per vedere la finale di Conference League allo stadio Artemio Franchi è necessario acquistare il biglietto al costo di 5 euro online su Vivaticket (acffiorentina.vivaticket.it) oppure presso il Fiorentina Point (via dei Sette Santi 28 rosso, angolo via Duprè).

Gli altri maxischermi

Saranno comunque tante le opportunità per seguire la partita, dai pub ai ristoranti fino agli spazi all’aperto. Come successo in occasione della finale di Coppa Italia, anche per l’ultimo capitolo della Conference League 2023 in molti luoghi della città sarà trasmesso il match tra Fiorentina e West Ham sul maxischermo: si va dall’Ultravox delle Cascine, ai lungarni, fino all’ITT Marco Polo che durante il suo festival “School for Future” proporrà la diretta dell’incontro. Ecco le varie realtà che finora hanno confermato il maxischermo:

Ultravox, prato delle Cornacchie (parco delle Cascine, vicino all’anfiteatro)

prato delle Cornacchie (parco delle Cascine, vicino all’anfiteatro) Central club (Via del Fosso Macinante)

(Via del Fosso Macinante) Caffè letterario delle Murate (piazza delle Murate)

(piazza delle Murate) Molo Firenze (lungarno Colombo)

(lungarno Colombo) Il Conventino di Firenze (via Giano della Bella 20)

(via Giano della Bella 20) Limonaia di Villa Strozzi (ingresso da via Pisana 77)

(ingresso da via Pisana 77) Fico bistrò (Area Pettini – Cure)

(Area Pettini – Cure) Festa del Mugello (lungarno Aldo Moro 3)

(lungarno Aldo Moro 3) Light (Giardini di Campo di Marte)

(Giardini di Campo di Marte) ITT Marco Polo (via San Bartolo a Cintoia 9A)