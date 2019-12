Tutto pronto per Roma Fiorentina, venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 al franchi contro la roma i viola disputeranno la diciassettesima giornata di Serie A dopo il pareggio casalingo contro l’Inter. Tutto ciò che c’è da sapere per vedere la partita in diretta in tv, in streaming, su Sky, Sky Go, Now Tv e Dazn.

Dove vedere Fiorentina Roma in tv: sky o dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 251, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Diretta a partire dalle ore 20.45 di venerdì 20 dicembre 2019.

Dove vedere Fiorentina Roma in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Fiorentina Roma sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Torino Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Roma in chiaro.