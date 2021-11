Dove vedere Fiorentina Sampdoria in tv e streaming: Sky o Dazn?

Martedì 30 novembre alle ore 18.30 allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà a riscattarsi dalla sconfitta di sabato scorso subita in rimonta negli ultimi minuti contro l’Empoli e affronterà nella quindicesima giornata di campionato la Sampdoria, reduce invece da una bella vittoria contro il Verona. Ma dove vedere Fiorentina Sampdoria in tv e streaming?



Fiorentina Sampdoria dove vederla: Sky o Dazn ?

La partita tra Fiorentina e Sampdoria sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi. Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Sampdoria in streaming

Fiorentina Sampdoria non sarà trasmessa su Sky, in tv, e quindi non sarà possibile vederla in streaming su SkyGo, l’app di Sky per pc, tablet e smartphone, né su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Fiorentina Sampdoria in radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RaiRadio1, RaiRadio1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

Fiorentina Sampdoria in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Lazio Fiorentina in chiaro.