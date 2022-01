Fiorentina Genoa dove vederla in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina e Genoa si affronteranno lunedì 17 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I viola di Mister Italiano proveranno a riscattarsi immediatamente contro il Genoa, fresco di cambio allenatore in panchina e penultimo in classifica, dopo la batosta subita a Torino, già addolcita comunque dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Napoli di giovedì scorso. Ma dove vedere Fiorentina Genoa in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina Genoa dove si vede: Sky o Dazn ?

La partita tra Fiorentina e Genoa sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Genoa in streaming

Bologna Fiorentina sarà trasmessa in streaming su Dazn, su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Fiorentina Genoa in radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RaiRadio1, RaiRadio1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

Fiorentina Genoa in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Genoa in chiaro.