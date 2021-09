Fiorentina-Inter è già scontro al vertice. Le probabili formazioni

Non c’è tempo per riposare. Dopo la vittoria di sabato a Genova la Fiorentina torna in campo oggi (21 settembre) alle 20,45 allo stadio Artemio Franchi contro l’Inter. I nerazzurri hanno 10 punti, i viola 9 grazie alle ultime tre vittorie consecutive contro Torino, Atalanta e Genoa.

Fiorentina – Inter: le probabili formazioni

Rebus formazione per Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno, sicuramente, sia di Castrovilli che di Venuti. Il primo, uscito anzitempo sabato per un forte trauma all’addome, resterà in osservazione all’ospedale fino a martedì, mentre il secondo non è ancora al 100% dopo i problemi a spalla e polpaccio subiti a Bergamo e non verrà quindi rischiato.

Davanti al confermato Dragowski agiranno Odriozola, Milenkovic (di rientro dopo il turno di riposo concesso a Genova) e capitan Biraghi.

Per l’ultimo posto in difesa ballottaggio tra Quarta, Igor e Nastasic. A centrocampo Duncan sostituirà Castrovilli. Un posto andrà o a Pulgar o a Torreira con Bonaventura confermato.

In dubbio Nico Gonzalez, a seguito di un leggero affaticamento muscolare, ma c’è ottimismo. A destra Callejon favorito su Sottil, accanto a Vlahovic.

Nell’Inter programma differenziato per Joaquin Correa e Arturo Vidal. A centrocampo Simone Inzaghi vedrà tornare Calhanoglu dall’inizio. In panchina Vecino e Gagliardini.

In attacco sicuro l’impiago di Dzeko con Perisic sulla sinistra. A destra dubbi sulla conferma di Dumfries oppure schierare Darmian.

Dove vedere la partita

La partita tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi. Non andrà in onda invece su Sky.