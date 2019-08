Annunciato e ora anche presentato il nuovo centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar, che arriva dal Bologna. Cileno come lo era David Pizarro, il giocatore che metteva ordine in campo nella prima Fiorentina di Vincenzo Montella. Ancora una volta sono stati Joe Barone e Daniele Pradè a presentare il nuovo giocatore.

“Sono felice di far parte di questo nuovo progetto della Fiorentina – ha detto Pulgar – Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Io e Badelj abbiamo caratteristiche simili e ho tanto da imparare da lui, voglio dare il mio contributo. Ho visitato Firenze con la mia famiglia nei mesi scorsi, è una città bellissima. Ringrazio il Bologna per questi 4 anni, li porterò nel cuore. Credo di poter dare equilibrio alla squadra – ha aggiunto il giocatore durante la presentazione – ma ogni giorno si può migliorare e voglio lavorare. Come numero di maglia ho scelto il 7, lo stesso numero che aveva Pizarro”.

Erick Pulgar alla Fiorentina, le cifre

Erick Pulgar arriva alla Fiorentina per circa 10 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita che resta al Bologna (10% sulla plusvalenza). Guadagnerà poco meno di 1.5 milioni, bonus compresi.

Il nuovo sponsor viola

Joe Barone, a margine della presentazione di Erick Pulgar, ha annunciato che sarà la Mediacom lo sponsor della Fiorentina in questa stagione. “Rocco Commisso vuole investire ancora di più sulla squadra, rafforzando il legame con la sua azienda, con l’obiettivo di riportare la Fiorentina dove merita. L’accordo darà un aiuto importante per il club visto che i paletti sul mercato sono stringenti. Rocco fa sapere che crede molto nel marchio Fiorentina e che grazie a Mediacom sarà sempre più un marchio internazionale per raggiungere reciprocamente traguardi importanti”.