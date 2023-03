La Fiorentina allo stadio di Empoli? Ipotesi molto complicata

- Pubblicità -

La Fiorentina andrà allo stadio di Empoli, il Castellani, durante i lavori per il restyling del Franchi? Una domanda che tutti si fanno. Tuttavia quella che sembrava un’opzione percorribile, col passare delle ore, sta diventando un’ipotesi difficile da realizzare. Questo perché il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha più volte tirato qualche frecciata al Comune di Firenze. E il dialogo tra le parti è molto complesso.

Cosa ha detto Barnini sulla possibilità che la Fiorentina giochi nello stadio di Empoli

Barnini, sulla possibilità che la Fiorentina giochi nello stadio di Empoli, è stata molto chiara: “Il Comune di Firenze – ha detto – ha deciso legittimamente di ristrutturare il Franchi, ma non è che le conseguenze di queste scelte le dobbiamo pagare noi”. Da un lato Barnini ha evidenziato il problema viabilità, già messa a dura prova durante le gare dell’Empoli. Figuriamoci se ogni due settimane la Fiorentina arriva a giocare al Castellani. E c’è anche un problema politico tanto che Barnini ha affermato di dover portare la questione “a livello istituzionale”. Sullo sfondo i rapporti tra le tifoserie di Empoli e Fiorentina non sono certo buoni.

Le alternative

Al momento il tavolo istituzionale per far sì che la Fiorentina giochi nello stadio di Empoli non c’è. E comunque, anche se verrà creato, non è detto porti effetti positivi. Ecco perché si devono cercare delle alternative. Le opzioni sono tutte in Emilia Romagna. Si va dallo stadio di Modena che è quello in questo momento favorito per ospitare i viola per due stagioni, da metà 2024 a metà 2026. Le altre opzioni sono Reggio Emilia e, se guardiamo alla Liguria, La Spezia.

Per quanto riguarda Reggio Emilia c’è da capire quale sarà il risultato sportivo della squadra di casa, la Reggiana, che potrebbe approdare in serie B. In questo caso, visto che al Mapei gioca anche il Sassuolo, non ci sarà spazio per la Fiorentina. Insomma, al momento, la soluzione non c’è. Lo stadio Franchi verrà bellissimo e confortevole per i tifosi, ma il nodo sui due anni non è da sottovalutare.