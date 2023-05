Fiorentina. Ultima gara al Franchi. Sfida alla Roma

- Pubblicità -

Ultima partita della stagione allo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina affronterà la Roma. In palio punti importanti per poter arrivare almeno all’ottavo posto in serie A. Dopo i giallorossi i viola chiuderanno la stagione in trasferta, contro il Sassuolo prima di affrontare il West Ham nella finale di Conference League, il prossimo 7 giugno. Coppa che, a questo punto, diventa l’obiettivo principale di tutta la stagione. Intanto lo staff è già proiettato verso il 2023/2024. È stata infatti presentata la nuova maglia che, come sempre, divide la tifoseria tra estimatori e detrattori.

Probabili formazioni

Vincenzo Italiano potrebbe proporre un mix tra coloro che hanno giocato a Torino l’ultima gara di campionato e quelli che hanno giocato a Roma la finale di Coppa Italia. In porta confermato Terracciano. in difesa ballottaggio sul centrale che andrà ad affiancare Igor. In vantaggio Quarta su Ranieri, mentre Milenkovic dovrebbe riposare. Esterni bassi Venuti e Terzic, mentre davanti alla difesa dovrebbe giocare la coppia Mandragora-Duncan come accaduto contro i granata. A supporto dell’attacco è sicuro del posto Barak, con Kouamé e Saponara. Potrebbero però giocare dall’inizio anche Brekalo e Sottil come attaccante spazio a Jovic.

Mourinho dovrebbe dare molto spazio ai giovani dato che mercoledì prossimo gioca la finale di Europa League. In porta spazio a Svilar al posto di Rui Patricio ed in difesa potrebbe debuttare Keramitsis, mentre è confermato Ibanez. A centrocampo nuova chance per Camara ed il giovanissimo Missori, mentre davanti sarà Belotti a partire da titolare con alle sue spalle Solbakken ed El Shaarawy.

Nuova maglia

Fiorentina e Kappa® hanno presentato la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2024, versione Home, con un design ispirato al Giglio, simbolo per eccellenza della città di Firenze e del Club viola sin dalla sua nascita. Il fiore sarà protagonista e leit motive della collezione Kappa della stagione 2023/24: purezza, vitalità e bellezza – spiegano gli ideatori – si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo del Club, in tutto il suo potere evocativo. Il nuovo kit home sarà indossato per la prima volta dai calciatori viola in occasione dell’ultima gara della stagione in programma allo Stadio Artemio Franchi. Il pattern che caratterizza la maglia è un all-over che si ripete sul fronte corpo, maniche e pannello posteriore. La trama è un intreccio di gigli concatenati tra loro, con una grafica tono su tono, che creano un effetto simil DNA, il DNA unico e inconfondibile di chi ama i colori viola. Patrimonio genetico inconfondibile, proprio di tutti coloro che amano la Fiorentina e Firenze.

Sul retro del collo, lato esterno, è posizionata la scritta PLAY TO BE DIFFERENT, il brand claim del Club, l’invito a distinguersi e valorizzare sempre la propria unicità, in campo e fuori dal campo.

Sul lato interno del colletto, sono invece riportati 13 gigli come nella precedente collezione: un rinnovato omaggio al dodicesimo uomo e a Davide Astori, capitano per sempre.