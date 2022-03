Fiorentina Verona dove si vede, Sky o Dazn?

Fiorentina e Verona si affronteranno domenica 6 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la beffarda sconfitta con il Sassuolo in campionato maturata nei minuti finali i viola proveranno a tornare alla vittoria contro il Verona di Igor Tudor, reduce da una serie di belle prestazioni. Ma dove si vede Fiorentina Verona in tv e streaming, Sky o Dazn?

Dove vedere Fiorentina Verona in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina Verona sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Verona in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Verona in chiaro.