Gara decisiva per la Fiorentina in Conference League

Una partita importante per la Fiorentina in Conference League. Contro il Genk una gara che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Una vittoria contro i belgi, infatti, assicurerebbe ai gigliati l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Le due rivali del Gruppo F si ritroveranno giovedì 30 novembre alle 21:00 allo Stadio Artemio Franchi, con i Viola che, alla penultima giornata, della fase a gironi occupano il primo posto a quota 8 punti, con due lunghezze di vantaggio sui belgi e sul Ferencvaros, mentre il Cukaricki, ultimo a 0 punti è già tagliato fuori. Nella gara d’andata, giocata a settembre in casa del Genk, finì col punteggio di 2-2 (doppietta di Ranieri e reti di Zeqiri e McKenzie), i belgi riuscirono a pareggiare due volte in rimonta. Questa volta Italiano e i suoi dovranno cercare di sfruttare il fattore campo (previsti oltre 15mila spettatori) e cercare di blindare il primo posto. Chiudere il girone in testa, infatti, servirebbe ad evitare lo spareggio per accedere agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Bonaventura, Mandragora e Comuzzo, oltre ai lungodegenti Castrovilli e Dodô. In compenso, però, torneranno a disposizione Kayode, ormai messosi alle spalle il problema alla caviglia, e che dovrebbe partire titolare a destra. Tra i pali il tecnico ha già sciolto le riserve, con Christensen che prenderà il posto di Terracciano. Dovrebbero completare il reparto difensivo Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo dovrebbe toccare a López in coppia con Duncan, mentre la linea dei trequartisti dovrebbe prevedere la presenza di Nico González, Barák e Kouame. Nzola è in vantaggio su Beltrán per il ruolo di unica punta.

Il tecnico dei belgi Wouter Vrancken non sa se potrà contare su Munoz, fermato da un attacco influenzale. In porta Vandevoort e la difesa formata da El Ouadhi a destra, Cuesta e McKenzie al centro e Arteaga a sinistra. A centrocampo Heynen ed El Khannouss dovrebbero affiancare Galarza, mentre in attacco con Zeqiri dovrebbero agire Baah e Paintsil.

L’allenatore

Chiaro Vincenzo Italiano alla vigilia. “È una partita fondamentale, decisiva, con una vittoria possiamo ipotecare il passaggio di turno e anche riscattare la sconfitta con il Milan e un periodo che in campionato non è bello. Proprio perché si tratta di una gara molto importante dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione e maggiore concretezza e ferocia sotto porta scattare – ha continuato il tecnico viola – . La posta in palio è altissima, bisogna dare tutto ciò che abbiamo, senza perdere fiducia ed entusiasmo”.