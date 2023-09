Girone equilibrato per la Fiorentina in Conference League

- Pubblicità -

Un sorteggio che poteva essere, per certi versi, migliore ma che è sicuramente alla portata della Fiorentina che era stata inserita in seconda fascia. L’urna di Montecarlo ha stabilito le avversarie in Conference League, girone F. Dalla prima fascia è stata sorteggiato il Ferencvaros, squadra ungherese, la più debole tra le teste di serie. Dalla terza, invece, il Genk, squadra belga che doveva essere evitata perché la più forte tra le avversarie. Dalla quarta fascia i serbi del Cukaricki. I viola hanno la possibilità di superare la fase a gironi e, data l’esperienza maturata, puntare ad andare avanti in un torneo che li ha visti finalisti la scorsa stagione. le date delle partite: 21 settembre, 5 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 30 novembre e infine 14 dicembre. La finale è ad Atene il 29 maggio 2024.

Amrabat al Manchester United

Nell’ultimo giorno di mercato Sofyan Amrabat è stato ceduto al Manchester United. 10 milioni di prestito oneroso con 20 milioni per il diritto di riscatto, ai quali dovrebbero aggiungersi 5 milioni di bonus. In totale l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni a 4 milioni netti stagionali. Intanto i viola hanno preso, dal Sassuolo, Maxime Lopez che sarà viola per un anno di prestito oneroso più altri quattro una volta esercitato il diritto di riscatto.