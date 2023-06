La Fiorentina a Praga per la finale di Conference League

- Pubblicità -

Ci siamo, la Fiorentina è pronta a giocare una finale europea. E per questo evento verrà aperto anche lo stadio Artemio Franchi dove verrà installato un maxi schermo per poter permettere ai tantissimi tifosi viola che non sono potuti andare a Praga, per la finale contro il West Ham, di poter vedere, insieme, una gara che si annuncia emozionante.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano ha tutti gli uomini a disposizione. Mancherà solo Sirigu. Il West Ham, invece, dovrà fare a meno di Scamacca.

Italiano schiererà in porta Terracciano. I terzini saranno Dodò e Biraghi. Mentre tra i centrali Milenkovic è sicuro del posto. Per l’altro difensore in lizza Igor e Ranieri. Nella linea mediana Amrabat sarà il perno. Accanto a lui potrebbe partire Mandragora che è in vantaggio su Castrovilli. Sulla trequarti confermati Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikonè. Davanti invece è Cabral che parte favorito su Jovic. Ma Italiano potrebbe riservare delle sorprese.

David Moyes ha pochi dubbi. Uno dei quali però riguarda il portiere. Areolà ha giocato sempre in Conference. Ma Fabianski è il leader del gruppo, e la sua esperienza potrebbe servire. L’altra perplessità è sul terzino destro. Potrebbe giocare Coufal, terzino classico e più di spinta oppure Kehrer, tedesco, un centrale adattato a terzino, molto più difensivo. Il resto della linea difensiva sarà composta da Zouma, Aguerd e Cresswell a sinistra. La mediana è composta da Rice-Soucek. Dietro ad Antonio, che sarà la punta, graviteranno Bowen, Paquetà e Benrahma

I tifosi

In tanti hanno già raggiunto Praga. Alcuni senza biglietto. Solo seimila per ognuna delle due tifoserie troverà posto domani sera sugli spalti dell’Eden Arena, gli altri potranno seguire la partita nelle fan zone allestite in città dalla Uefa che saranno aperte da domani.