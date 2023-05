La Fiorentina all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia

- Pubblicità -

Un trofeo che manca da 22 anni in città. La Fiorentina gioca all’Olimpico, contro l’Inter, l’ultimo atto della Coppa Italia 2022/23.

Partita molto sentita dai tifosi viola che saranno circa 20.000 a Roma. Tanti i maxi schermi disposti in tutta la città per l’assegnazione del primo trofeo di questa stagione che garantirebbe la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Le due squadre, alla vigilia, sono state ricevute al quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano schiererà la squadra migliore, i giocatori che sono rimasti a riposo durante la trasferta di Torino, domenica scorsa. Davanti a Terracciano, che riprenderà il suo posto tra i pali, giocheranno Dodò a destra e Biraghi a sinistra. Al centro della difesa Milenkovic ed uno tra Igor, Martinez Quarta e Ranieri. Sul secondo centrale ci sono, infatti, ancora incertezze. In mediana inamovibile Amrabat e, probabilmente, Mandragora. In alternativa potrebbe essere impiegato Castrovilli. Davanti Bonaventura, giocatore d’esperienza e poi il tridente d’attacco con Nico Gonzalez e Ikonè sulle fasce e Cabral, punta centrale.

Simone Inzaghi non potrà contare su Mkhitaryan, spazio dunque a Barella, Brozovic e Calhanoglu a metà campo. In attacco dovrebbero giocare Dzeko con Lautaro Martinez. In ballottaggio Lukaku che potrebbe anche strappare una maglia da titolare. Dimarco giocherà a sinistra mentre Dumfries sarà posizionato a destra. Acerbi riprenderà il proprio posto al centro della difesa, con Darmian e Bastoni esterni di difesa.