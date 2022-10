La Fiorentina deve vincere e con una goleada per andare avanti in Europa

- Pubblicità -

Dopo la sconfitta subita negli ultimi secondi in campionato, ad opera dell’Inter, la Fiorentina torna in campo per il penultimo turno della fase a gironi di Europa League contro il Basaksehir Istanbul. La situazione del girone A vede i viola al secondo posto con 7 punti proprio dietro al Basaksehir, ancora imbattuto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio).

Le probabili formazioni

La Fiorentina vuole vendicare la sconfitta dell’andata per 3-0 in Turchia e stavolta Italiano potrebbe affidarsi ancora Gollini in porta al posto di Terracciano. Una chance per il portiere che proprio nella gara d’andata favorì una delle reti turche. In difesa Italiano dovrebbe confermare Dodó, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo potrebbero gocare Bonaventura, Amrabat e Duncan, quest’ultimo in ballottaggio con Barak. Tridente offensivo con Ikoné e Kouamé sugli esterni e Jovic unica punta centrale. Sono indisponibili Nico Gonzalez, Castrovilli e Sottil.

L’allenatore del Basaksehir, ex giocatore dell’Inter, Belozoglu Emre dovrebbe proporre Sengezer in porta, difesa a quattro con Caicara, Touba, Ndayishimiye e Kaldirim, il trio di centrocampo sarà composto da Aleksic, Biglia e Ozkan. In attacco Traore, Okaka e Chouiar.