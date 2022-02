La Fiorentina nel ‘monday night’ a La Spezia

Dopo la vittoria in Coppa Italia, contro l’Atalanta, ed il passaggio alla semifinale dove la Fiorentina incontrerà la Juventus, torna il campionato col 25° turno. Gli uomini di Vincenzo Italiano giocheranno lunedì sera, alle 20,45, a La Spezia.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano sfida il suo passato e torna allo stadio Picco. In difesa oltre a Biraghi ed Odriozola dovrebbe tornare Milenkovic, autore della rete della vittoria a Bergamo, e Igor con Quarta destinato alla panchina. A centrocampo, fuori per squalifica Torreira e Bonaventura, al centro dovrebbe giocare Amrabat, Duncan è candidato a una maglia dall’inizio mentre Maleh e Castrovilli si giocano l’altra. In attacco Sottil è in forma e dovrebbe affiancare l’altro esterno Gonzalez, in cerca di riscatto, con Piatek favorito su Cabral come punta centrale.

Dopo quattro risultati utili consecutivi la squadra di Motta è a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolo. In avanti il prescelto dovrebbe essere Manaj. Maggiore, ancora acciaccato dopo la Salernitana, dovrebbe comunque giocare a centrocampo con Kiwior e Sala e con Kovalenko che tornerà a disposizione per la panchina. In difesa confermati Reca e Amian sulle fasce, insieme ad Erlic e Nikolaou centrali e un attacco con Verde e Gyasi esterni e, come accennato, Manaj.