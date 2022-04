La Fiorentina nella tana del Milan

Allo stadio Giuseppe Mezza la difficile trasferta della Fiorentina contro il Milan. Un impianto che sarà quasi tutto rossonero ed i tifosi viola hanno protestato per i biglietti. I viola sono reduci dalle due sconfitte, in campionato, contro Salernitana ed Udinese, arrivate dopo la gara persa contro la Juventus in Coppa Italia. Una situazione non facile per gli uomini di Italiano che nelle ultime quattro giornate devono raccogliere tutte le forze per cercare punti che possono servire per un piazzamento in Europa.

Le probabili formazioni

Il momento è complicato per la Fiorentina che è chiamata a rialzarsi proprio sul campo della capolista. Davanti a Terracciano verrà confermata la difesa che ha giocato contro l’Udinese con Igor candidato a prendere il posto di Martinez Quarta. A centrocampo giocheranno Torreira e Bonaventura ed uno tra Duncan e Maleh. In attacco Gonzalez quasi certo sulla fascia destra, dubbi a sinistra col ballottaggio tra Saponara e Sottil. Come centravanti dovrebbe giocare Cabral, con Piatek pronto a subentrare.

Stefano Pioli deve far vincere la propria squadra se vuol puntare allo scudetto. Confermata la formazione che ha battuto la Lazio. Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali in mediana con Bennacer, Giroud di punta supportato da Messias, Leao e uno tra Diaz e Kessie come seconda punta.