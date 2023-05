Finale di Coppa Italia 2023: dove vedere Fiorentina-Inter sul maxischermo

- Pubblicità -

Al chiuso, sotto le stelle nei locali estivi e sul maxischermo: Firenze si prepara a seguire la finale di Coppa Italia 2023, ma non allo stadio Franchi. Nell’impianto sportivo di Campo di Marte non sarà proiettata la partita tra Fiorentina e Inter (come invece si sta pensando per il match di Conference League), in compenso gli spazi estivi della città hanno annunciato che proporranno sui loro schermi l’incontro tanto atteso.

La finale di Coppa Italia in diretta tv su Canale 5

La finalissima di Coppa Italia, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro in tv su Canale 5. La telecronaca della gara è a cura di Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. In più il racconto della finalissima sarà affidato agli inviati, fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

La diretta comincia in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it alle 19.30 con il live del prepartita condotto Monica Bertini, mentre dalle 20.40 inizierà la diretta anche su Canale 5. Al termine dell’incontro i commenti e gli approfondimenti da studio con la trasmissione condotta da Monica Bertini. Ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Maxischermo a Firenze per la finale di Coppa Italia 2023: dove vedere Fiorentina Inter

Ma come tutte le sfide cruciali, la vera emozione sarà seguire insieme l’evoluzione della partita. Sul maxischermo di 8 locali estivi di Firenze si potrà vedere in diretta la finale di Coppa Italia 2023 contro l’Inter, eccoli nel dettaglio:

Off Bar (giardini della Fortezza da Basso)

(giardini della Fortezza da Basso) Ultravox (prato delle Cornacchie, parco delle Cascine)

(prato delle Cornacchie, parco delle Cascine) Caffè Letterario Le Murate (Piazza delle Murate)

(Piazza delle Murate) Habana 500 (lungarno Pecori Giraldi)

(lungarno Pecori Giraldi) Fiorino sull’Arno (lungarno Pecori Giraldi)

(lungarno Pecori Giraldi) La Toraia (lungarno del Tempio)

(lungarno del Tempio) Anconella Garden (parco dell’Anconella)

(parco dell’Anconella) Light (Giardini di Campo di Marte)

A questi si aggiungeranno poi gli schermi privati, di pub e locali. Anche l‘Hard Rock Cafe di Firenze proporrà sul proprio maxischermo la finale di Coppa Italia 2023 tra Fiorentina e Inter. Si potrà seguire la diretta anche alla Festa del Mugello, su lungarno Aldo Moro, accanto al Tuscany hall.

La notte viola

Firenze si tingerà di viola per la finale di Coppa Italia 2023, un trofeo che manca in città ormai da 22 anni. Durante la serata di mercoledì Porta Romana, Porta San Gallo, Porta al Prato, Porta San Frediano e Porta alla Croce si illumineranno dei colori della Fiorentina. Confesercenti ha poi invitato i negozianti ad allestire la propria vetrina con qualcosa di viola, anche grazie alla partecipazione dei centri commerciali naturali. Drappi e bandiere pure allo storico mercato centrale di San Lorenzo. Intanto cresce l’attesa per l’altra finale, quella della Conference League a Praga, il 7 giugno, contro il West Ham.