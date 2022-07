Presentate le nuove maglie della Fiorentina

Il design delle nuove maglie della Fiorentina per la stagione 2022/2023 si ispira alle geometrie del nuovo logo e valorizza la V de I Viola ed il motto Play to be different. E sulle maglie da portiere il giglio che racchiude il nuovo manifesto.

Dal nuovo logo del club, si irradiano quadrati concentrici a toni di viola alternato così da evocare i battiti del cuore e la passione di chi indossa e sostiene la maglia viola. Nel kit da trasferta, a dominanza di colore bianco, campeggia la grande V de I Viola, elemento di novità assoluta introdotto per identificare e caratterizzare la Fiorentina nel mondo.

Le maglie dei portieri

I due kit portiere, nei colori giallo e rosso con dettagli viola, riportano sul fronte della maglia, all’altezza della vita, il nuovo giglio composto dalle parole del manifesto del club. In tutte le maglie si trova sul colletto, lato esterno, la scritta Play to be different, un invito a distinguersi.

Sempre su tutte le maglie, sul lato interno del colletto, sono invece riportati 13 gigli: un tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori.

Arrivato Jovic

Dopo Mandragora ecco l’attaccante serbo Luka Jovic che è arrivato a Firenze. Il giocatore, classe ‘97, proveniente dal Real Madrid (i due club poi ufficializzeranno la formula di trasferimento), si è sottoposto alle visite, poi firmerà il contratto che lo legherà ai viola per due stagioni più opzione per altre due.

Jovic, in attesa di aggregarsi ai nuovi compagni e al tecnico Vincenzo Italiano, è il terzo acquisto in questa sessione di mercato per la Fiorentina dopo il centrocampista Mandragora e il terzino brasiliano Dodo. In arrivo nelle prossime ore anche il portiere Pierluigi Gollini.

25 anni da compiere a dicembre, attaccante serbo cresciuto in Bosnia, Luka Jovic è da tempo considerato uno degli attaccanti più promettenti d’Europa. È esploso nell’Eintracht Francoforte, è stato acquistato dal Real Madrid per circa 60 milioni, ma in Spagna ha faticato molto. Ora arriverà alla Fiorentina per rilanciarsi.