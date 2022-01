Torino Fiorentina dove si vede, Sky o Dazn?

Torino e Fiorentina si affronteranno domenica 9 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Dopo la partita non disputata contro l’Udinese a causa dei casi Covid all’interno della squadra bianconera i viola proveranno a riprendere il ritmo per la zona europea con la speranza di ottenere i tre punti e agganciare la Juventus al quinto posto. Ma dove vedere Torino Fiorentina in tv e streaming, Sky o Dazn?

Dove vedere Torino Fiorentina in tv e streaming, Sky o Dazn?

Torino Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Torino Fiorentina in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Torino Fiorentina in chiaro.