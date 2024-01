Torna il campionato, la Fiorentina affronta l’Inter

- Pubblicità -

Tra campionato e mercato (per ora l’unico acquisto è Faraoni dal Verona) la Fiorentina torna a giocare in serie A e lo fa contro una squadra fortissima, l’Inter. Fermare i nerazzurri è, sulla carta, impossibile. Anche in Supercoppa gli uomini di Simone Inzaghi hanno dimostrato di essere i più forti di tutti. L’unica nota positiva in casa Viola riguarda Nico Gonzalez che ha iniziato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per la gara contro l’Inter, anche se partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Biraghi, out per squalifica, quindi spazio per Parisi. Il dubbio della vigilia è se la difesa verrà schierata a quattro e quindi con Parisi in campo e Kayode a destra oppure si opterà per tre centrali. Torna a disposizione anche Sottil, utilizzabile fin dal primo minuto. Dovrebbero giocare Ikoné con Beltran di punta.

Per Inzaghi in regia ci sarà Asllani vista la squalifica di Calhanoglu e Frattesi sarà la mezzala destra al posto di Barella. Bastoni va verso la panchina a causa di un affaticamento muscolare. Dubbi a destra, con l’incognita Dumfries. In attacco Lautaro Martinez.