Verona Fiorentina dove si vede, Sky o Dazn?

Verona e Fiorentina si affronteranno mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi di Verona nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio casalingo in rimonta con il Sassuolo i viola contro gli scaligeri proveranno a chiudere il girone d’andata con i tre punti. Ma dove vedere Verona Fiorentina in tv e streaming, Sky o Dazn?

Verona Fiorentina dove vederla: Sky o Dazn ?

La partita tra Verona e Fiorentina sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Verona Fiorentina in streaming

Verona Fiorentina sarà trasmessa in streaming su Dazn, su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Verona Fiorentina in radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RaiRadio1, RaiRadio1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

Verona Fiorentina in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Verona Fiorentina in chiaro.