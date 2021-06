Firenze Rocks 2022: Muse in concerto, la prevendita dei biglietti

Tutti a caccia dei biglietti per il concerto dei Muse a Firenze Rocks 2022: la band britannica è tra gli headliner della seconda giornata del festival alla Visarno Arena. Dopo il sofferto annuncio del rinvio dell’edizione 2021 all’anno prossimo, gli organizzatori dell’evento comunicano novità per il programma della kermesse, che vede già tra gli artisti confermati i Green Day, mentre si attendono aggiornamenti per i Red Hot Chili Peppers.

La prevendita dei biglietti per il concerto dei Muse a Firenze Rocks 2022

Il gruppo rock-progressive guidato da Matthew James Bellamy tornerà in Italia dopo 3 anni dalle ultime esibizioni a Milano e Roma per il Simulation Theory World Tour. I biglietti per il concerto dei Muse di venerdì 17 giugno e per la seconda giornata di Firenze Rocks 2022 saranno in vendita da mercoledì 9 giugno 2021 per i clienti Intesa Sanpaolo, da venerdì 11 giugno per tutti gli altri, ecco le modalità:

Presale, mercoledì 9 giugno 2021, dalle ore 10 – biglietti disponibili per i clienti Intesa Sanpaolo scaricando l’app Intesa Sanpaolo Reward e selezionando nella sezione “Vantaggi” il coupon con il codice da utilizzare sul sito di TicketOne

– biglietti disponibili per i clienti Intesa Sanpaolo scaricando l’app Intesa Sanpaolo Reward e selezionando nella sezione “Vantaggi” il coupon con il codice da utilizzare sul sito di TicketOne Prevendita, venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 – biglietti per il concerto dei Muse a Firenze Rocks 2022 in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati

Per chi ha comprato biglietti e abbonamenti per l’edizione 2021, trova più informazioni sui rimborso e sulla validità dei ticket sul sito di Firenze Rocks.

Il calendario di Firenze Rocks: i nomi confermati e i concerti cancellati

Si delinea così il calendario di Firenze Rocks: i Green Day sono gli headliner della data di apertura (16 giugno 2022), i Muse sono i protagonisti della seconda giornata (17 giugno 2022), mentre resta da confermare la data dei Red Hot Chili Peppers. Gli appassionati attendono adesso gli annunci per per altre 2 giornate, il 18 e 19 giugno, oltre che il programma dei gruppi di supporto. Cancellati i concerti dei Guns N’Roses e di Vasco Rossi. Il rocker italiano si esibirà fuori dal festival, il 3 giugno 2022 sempre alla Visarno Arena di Firenze.