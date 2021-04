Niente da fare. Firenze Rocks 2021 è stato annullato: il grande festival alla Visarno Arena che era già stato riprogrammato per via dell’emergenza Covid si farà nel 2022. Per l’anno prossimo sono stati confermati i concerti in programma dei Green Day e dei Weezer, mentre novità sull’esibizione dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks e sul programma dell’evento saranno annunciate presto, fa sapere Live Nation Italia. Rese note anche le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti già emessi per Firenze Rocks 2021.

Firenze Rocks 2022: le nuove date in programma alla Visarno Arena

Confermata la location della Visarno Arena. Firenze Rocks 2022 si farà dal 16 al 19 giugno, da giovedì a domenica, in un periodo analogo a quello scelto per il 2021 e, prima ancora, per il 2020 quando il festival era stato annullato a seguito dell’emergenza coronavirus. “Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte – si legge in una nota ufficiale di Live Nation – la sicurezza di tutti rimane però l’assoluta priorità, e desideriamo garantirvi la migliore esperienza di festival possibile, quando la situazione ci permetterà di riunirci ancora”.

Per quanto riguarda il programma di Firenze Rocks 2022 i Green Day e i Weezer sono stati confermati nella data di apertura, il 16 giugno, per i Red Hot Chili Peppers, come detto, si attende la conferma ufficiale del giorno, mentre il concerto di Vasco Rossi non sarà all’interno del festival. Il Non Stop Live tour farà tappa sempre all’Ippodromo del Visarno di Firenze il 3 giugno 2022.

Firenze Rocks 2021 annullato, come richiedere il rimborso dei biglietti

I biglietti precedentemente acquistati per la data di Firenze Rocks 2021 del 17 giugno resteranno validi per i concerti dei Green Day e dei Weezer del 16 giugno 2022, ma si potrà richiedere anche il rimborso tramite voucher entro il 27 maggio 2021. Chi invece ha comprato l’abbonamento a 3 o 4 giorni dell’edizione 2020 o 2021 può richiedere il rimborso entro il 27 maggio 2021 sui siti presso i quali si sono stati acquistati i biglietti, seguendo le modalità riportate sui portali Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket. Informazioni sul sito di Firenze Rocks.