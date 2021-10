Firenze Rocks 2022: confermato il concerto dei Red Hot Chili Peppers

I Red Hot Chili Peppers saranno a Firenze Rocks 2022: la band statunitense ha incluso la Visarno Arena nel prossimo tour e così viene confermata la presenza al festival che li aveva già messi in cartellone un anno fa per l’edizione rimandata a causa dell’emergenza Covid. John Frusciante e soci si esibiranno sabato 18 giugno. La tournee 2022 dei RHCP sancisce infatti il ritorno nel gruppo dello storico chitarrista. Con questa annuncio si completa il programma di headliner per la prossima edizione della kermesse musicale dopo anni di stop.

Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks 2022, i biglietti per il tour

I biglietti comprati per il concerto dei Red Hot Chili Peppers annullato in precedenza resteranno validi anche per la giornata del 18 giugno 2022, annunciano gli organizzatori dell’evento. Sul palco la band proporrà tutti i più grandi successi dell’ intera carriera, oltre che le canzoni del prossimo album in uscita.

Sempre nella stessa giornata salirà sul palco del Firenze Rocks 2022 il rapper A$AP Rocky, musicista statunitense che nella sua carriera ha registrato oltre 7,8 miliardi di stream e 1,9 miliardi di visualizzazioni combinate su YouTube.

Firenze Rocks 2022, il programma: tutti gli headliner

Firenze Rocks ha quindi completato la line up della 4 giorni di musica, dal 16 al 19 giugno 2022, almeno per quanto riguarda i concerti principali: ad aprire il festival, giovedì, i Green Day e i Weezer, per continuare venerdì con i Muse e sabato, come detto, con i Red Hot Chili Peppers e A$AP Rocky. Chiudono la kermesse i Metallica domenica 19 giugno. Per informazioni e biglietti www.firenzerocks.it.

Il festival nelle scorse edizioni ha portato alla Visarno Arena star della musica come Aerosmith, Guns ‘N’ Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure.