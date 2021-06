Metallica a Firenze Rocks 2022: biglietti e prezzi per la Visarno arena

Il tour dei Metallica fa tappa al Firenze Rocks 2022 e scatta la caccia ai biglietti per assistere al concerto della band sul palco della Visarno Arena, domenica 19 giugno. La conferma ufficiale è arrivata oggi dagli organizzatori dell’evento: si arricchisce quindi il calendario del festival dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, della partecipazione dei Muse. L’edizione del prossimo anno (Firenze Rocks 2021 infatti è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid) si chiuderà quindi con l’heavy metal del gruppo guidato da James Hetfield.

Concerto dei Metallica a Firenze Rocks 2022: prezzi e biglietti

Le prevendite per la giornata del 19 giugno 2022 partiranno lunedì 21 giugno 2021, ma come spesso succede ci sarà una “preview”. Gli iscritti al Met Club, il fan club dei Metallica, e gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Rewards potranno accaparrarsi i biglietti per la quarta giornata di Firenze Rocks 2022 in anticipo di qualche giorno, ecco le date:

Met Club – biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 giugno 2021

– biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 giugno 2021 App Intesa Sanpaolo Reward – biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021

– biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021 TicketOne, Vivaticket, Ticketmaster, punti vendita autorizzati – biglietti in vendita dalle ore 11.00 di lunedì 21 giugno 2021

Ancora non sono stati comunicati i prezzi dei ticket di ingresso ai concerti della quarta giornata di Firenze Rocks 2022, quando si esibiscono anche i Metallica, ma se saranno rispettate le tariffe delle altre date un biglietto costerà intorno ai 60 – 65 euro.

Il tour 2022 dei Metallica

I Metallica stanno annunciando in questi giorni le tappe del tour europeo in programma nel 2022 e quella di Firenze è al momento l’unica data italiana. Seguirà i concerti a Copenhagen (15 giugno) e Landgraaf nei Paesi Bassi (17 giugno). Poi il gruppo andrà a Praga (22 giugno), Werchter in Belgio (1 luglio), Madrid (6 luglio) e Lisbona (8 luglio). Sui social la band sta facendo parlare di sé anche per una possibile riedizione speciale dell’album cult “Metallica” del 1991, una pietra miliare del rock, che ha fatto conoscere il metal al grande pubblico con 16 milioni di copie vendute solo in America.

Il calendario di Firenze Rocks 2022: dai Metallica ai Green Day

Al momento mancano all’appello gli headliner della terza giornata di Firenze Rocks 2022, mentre per le altre date sono stati già annunciati nomi di peso, anche se non sono escluse sorprese. Il festival alla Visarno Arena si aprirà giovedì 16 giugno 2022 con Green Day e Weezer (una conferma rispetto alle edizioni già annunciate e poi rinviate per il Covid), venerdì 17 giugno toccherà ai Muse e domenica 19 giugno, come detto, ai Metallica.