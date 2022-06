Bonus 200 euro: bisogna fare domanda? E quando arriva?

Dipendenti, autonomi, disoccupati, pensionati, stagionali, colf, badanti e chi percepisce il reddito di cittadinanza: è in arrivo il pagamento una tantum del bonus da 200 euro, ma bisogna fare domanda o non serve la richiesta? A poche settimane dal tanto atteso contributo varato dal governo Draghi con il Decreto aiuti, il mondo politico pensa ancora a correttivi di questa misura introdotta per far fronte al caro-vita.

Quando arriva il bonus da 200 euro

Il pagamento del bonus da 200 euro arriverà sulla busta paga e sul cedolino della pensione di luglio 2022, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e i pensionati, mentre per le altre categorie (che dovranno fare domanda) la somma sarà versata direttamente dall’Inps via bonifico. In quest’ultimo caso non si conoscono ancora i tempi dell’erogazione del contributo.

Una cosa è certa: sarà esentasse, la cifra quindi non verrà “mangiata” dalle imposte e non sarà conteggiata nel reddito. Ma a chi spetta il bonus da 200 euro? Secondo il Decreto aiuti, il contributo va a chi ha un reddito lordo personale fino a 35.000 euro l’anno. Per i dipendenti però viene presa in considerazione una voce particolare della busta paga (vedi sotto), mentre i collaboratori domestici come colf, badanti e baby sitter sono gli unici per cui non è previsto un limite di reddito.

Bonus 200 euro per lavoratori dipendenti, pubblici e privati: bisogna fare domanda?

I dipendenti non dovranno fare richiesta per ottenere in busta paga e nel cedolino della pensione di luglio 2022 il bonus di 200 euro, ma sarà riconosciuto in modo automatico se si rispetteranno i requisiti e se sarà rilasciata una specifica dichiarazione al datore di lavoro. A differenza di quanto stabilito in un primo momento, il bonus dei lavoratori dipendenti pubblici e privati non è legato direttamente al reddito lordo inferiore ai 35.000 euro, ma il bonus spetta a chi ha beneficiato in uno dei primi 4 mesi del 2022 della riduzione contributiva dello 0,80%. Occhio quindi alle buste paga di gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Secondo la Legge di Bilancio 2022, i dipendenti con una retribuzione mensile fino ai 2.692 euro lordi hanno diritto infatti a uno “sconto” sui contributi previdenziali da versare pari allo 0,80%. A questi soggetti il bonus sarà riconosciuto in automatico a patto che rilascino al datore di lavoro una dichiarazione di non ricevere i 200 euro per un’altra motivazione (ad esempio perché pensionati o perché la propria famiglia riceve il reddito di cittadinanza).

Bonus 200 euro, pensionati, disoccupati e reddito di cittadinanza: come ottenerlo

I pensionati (anche quelli per invalidità o chi riceve la reversibilità) non devono fare richiesta per ottenere il bonus da 200 euro sul cedolino di luglio 2022. Sarà direttamente l’Inps a erogare l’aiuto economico a chi ha un reddito lordo annuale inferiore a 35.000 euro. Per gli iscritti ad altre casse pensionistiche funzionerà in modo simile: saranno i singoli istituti a farsi carico del pagamento.

Il contributo è una tantum e non è cumulabile: si riceveranno 200 euro una sola volta, anche se si percepiscono più trattamenti pensionistici. Nessuna domanda anche per chi riceve il reddito di cittadinanza o per i disoccupati: il bonus da 200 euro viene pagato direttamente dall’Inps, incrementando l’ammontare del sussidio di luglio 2022.

Chi deve fare richiesta: badanti, colf, baby sitter

Anche i lavoratori domestici, come badanti, colf e baby sitter (ovviamente con contratti in regola), hanno diritto al bonus una tantum da 200 euro per il mese di luglio 2022, ma in questi casi bisogna fare domanda all’Inps tramite un patronato. Il sussidio viene riconosciuto soltanto una volta, anche se si hanno più rapporti di lavoro.

L’Istituzionale Nazionale di Previdenza Sociale sta mettendo a punto in queste settimane il portale online per fare richiesta. Per queste categorie al momento non sono previsti limiti di reddito.

Gli autonomi devono fare domanda per il bonus da 200 euro. Richiesta anche per i lavoratori dello spettacolo

Ancora da definire invece le regole per i lavoratori autonomi, le partite Iva e chi ha un contratto co.co.co con un reddito annuale lordo sotto i 35.000 euro: il bonus da 200 euro sarà riconosciuto anche a loro, ma non in modo automatico e quindi bisognerà presentare domanda. Si attendono i dettagli in questo senso.

Anche i lavoratori dello spettacolo dovranno fare domanda, ecco a chi spetta il bonus: a chi ha un reddito sotto i 35.000 euro lordi l’anno e con 50 giornate di lavoro nel 2021 per cui siano stati versati i contributi previdenziali.

Lavoratori stagionali

Per i lavoratori stagionali con un reddito sotto i 35.000 invece ci sono due casistiche, una parte dovrà presentare domanda, per gli altri il bonus sarà riconosciuto senza richiesta. L’Inps pagherà in automatico via bonifico i 200 euro ai lavoratori stagionali che l’anno scorso hanno ricevuto i bonus Covid. Gli stagionali che invece l’anno scorso hanno lavorato almeno 50 giornate dovranno fare domanda all’Inps, ma anche in questo caso restano da definire le modalità concrete.