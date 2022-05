Bonus 200 euro, come e quando richiederlo: reddito lordo o Isee?

Con il via libera del governo Draghi al decreto aiuti 2022 arriva un nuovo bonus da 200 euro per pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, che sarà versato in busta paga, in base al proprio reddito, per compensare il caro-bollette e la forte inflazione. Si tratta di una delle misure messe in campo dall’esecutivo contro la crisi energetica, legata anche alla guerra in Ucraina. Tra le altre azioni, l’estensione del bonus sociale per l’energia elettrica e il gas, oltre al prolungamento del taglio delle accise della benzina. Ma come funziona il bonus da 200 euro, qual è il limite di reddito (lordo o Isee? Personale o familiare?), quando arriva il pagamento e come richiederlo: ecco tutti i dettagli che si conoscono al momento.

A chi spetta: il reddito per il bonus da 200 euro. Lordo o Isee? Personale o familiare?

Ecco come funziona e a chi spetta il bonus da 200 euro: sarà una tantum, e quindi pagato una sola volta durante questo 2022, e comporterà un aumento netto della busta paga dei lavoratori dipendenti, del guadagno di quelli autonomi e del cedolino dei pensionati italiani. Secondo le stime rese note dal presidente del Consiglio Mario Draghi interesserà 28 milioni di persone.

La cifra sarà uguale per tutti. Il bonus da 200 euro del dl aiuti spetterà a chi ha un reddito lordo fino a 35000 euro l’anno: secondo le prime notizie non si prenderà in considerazione l’Isee (l’indicatore che valuta la situazione finanziaria familiare) ma il reddito lordo personale, ossia quanto si è guadagnato negli ultimi 12 mesi. In questo modo in una sola famiglia il contributo potrà essere percepito da uno o più componenti.

Bonus 200 euro: come richiederlo e quando arriva nel 2022 per dipendenti, autonomi e pensionati

In realtà non si dovrà fare domanda per ottenere il bonus da 200 euro del decreto aiuti, ma – senza richiederlo – l’aiuto economico sarà pagato in automatico sulla busta paga dei lavoratori dipendenti oppure sul cedolino dei pensionati. Ancora da definire invece il meccanismo per gli autonomi e se per loro si potrà ottenere solo come tax credit nella dichiarazione dei redditi.

Quando arriva il bonus da 200 euro in questo 2022? Ancora la data non c’è, ma il pagamento è atteso sugli stipendi e le pensioni di giugno e luglio (quindi per molti sarà versato il mese successivo).

Chi lo paga

Per finanziare il pagamento del bonus da 200 euro, a chi ha un reddito personale lordo annuo fino a 35000 euro, è stata aumentata la tassazione sugli extra profitti degli operatori energetici che passa dal 10 al 25%. Di fatto questo sussidio una tantum sarà versato dall’Inps ai pensionati, per i dipendenti il datore di lavoro anticiperà i 200 euro in busta paga, per poi scalare la cifra al successivo pagamento delle imposte, mentre per gli autonomi si attendono dettagli su come funzionerà il bonus. Adesso si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto aiuti.