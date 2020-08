Tutti i bonus Covid del governo per cui si può ancora fare domanda

È quasi impossibile districarsi tra tutti i bonus Covid introdotti dal governo negli ultimi mesi: dal Cura Italia al decreto rilancio fino al nuovo decreto di agosto 2020, i vari provvedimenti hanno introdotto una miriade di indennità Inps e agevolazioni per le famiglie, con diverse modalità (e scadenze) per fare domanda e richiedere sussidi, facilitazioni e sconti. Si va dal richiestissimo bonus vacanze, all’atteso bonus mobilità per bici e monopattino, da quello per baby sitter e nonni fino al superbonus al 110% per le ristrutturazioni di casa.

Facciamo allora un po’ di chiarezza sui bonus che si possono ancora richiedere, con tutte le scadenze.

Bonus vacanze 2020, fino a quando richiederlo

I ritardatari delle vacanze e gli habituée del last minute hanno ancora tempo per richiedere questo bonus: fino a 500 euro di sconto per le famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro da usare entro il 31 dicembre 2020 per soggiorni nelle strutture turistiche in Italia (hotel, camping, villaggi turistici, agriturismi e bed and breakfast), ma senza la mediazione di grandi siti come Booking o Airbnb.

Fino a quando: 31 dicembre 2020



Covid, tutti i bonus Inps che possono essere richiesti (agosto)

Il nuovo decreto agosto ha modificato le regole per le indennità Covid, già previste nei precedenti provvedimenti, dal bonus di 1.000 euro per le partite Iva agli aiuti per chi lavora nel mondo dello sport. Per le famiglie con un Isee inferiore a 15.000 euro viene introdotta la terza mensilità del reddito di emergenza, da 400 a 840 euro in base alla composizione del nucleo familiare (domanda all’Inps entro il 15 ottobre).

Ad agosto il bonus di 1.000 euro spetta ai lavoratori stagionali e intermittenti del turismo e degli altri settori, a quelli dello spettacolo, 600 euro invece per collaboratori sportivi e per i marittimi. Arrivano inoltre i 1.000 euro del bonus per gli iscritti alle casse previdenziali obbligatorie autonome (indennità riconosciuta per il mese di maggio).

Bonus baby sitter (e nonni), fino a quando

Il decreto rilancio ha stabilito la proroga del bonus baby sitter (riconosciuto anche a nonni e zii): si può fare richiesta del contributo di 1.200 euro a fronte di spese sostenute per tate e centri estivi entro il 31 agosto 2020, mentre la domanda con la rendicontazione può essere presentata entro il 31 dicembre. I fondi, seppur rifinanziati dal decreto agosto, sono limitati, quindi potrebbero esaurirsi nei prossimi mesi.

Entro quando fare domanda: 31 dicembre 2020 (per spese fatte dal 5 marzo al 31 agosto 2020)

Bonus mobilità per bici e monopattino elettrico

Niente più app, ma un sito web per fare domanda: i ciclisti (e non solo) sono in trepidante attesa della piattaforma del Ministero dell’Ambiente per richiedere il bonus bici (detto anche bonus mobilità) che riconosce il 60% di quanto speso per biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini elettrici, segway, hoverboard e servizi di sharing mobility (non a motore), per un massimo di 500 euro. Questo “voucher” si potrà richiedere per le spese sostenute dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 e il rimborso sarà fatto direttamente sul conto corrente. Come per il bonus baby sitter anche in questo caso le risorse sono limitate e quindi potrebbero esaurirsi in poco tempo.

Fino a quando: 31 dicembre 2020

Tutti i bonus Covid: quello “super” al 110% per la ristrutturazione

Più chiare invece le regole del super eco-bonus al 110% per importanti ristrutturazioni di casa, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: lo sconto fiscale copre non soltanto tutti i lavori, ma riconosce anche un 10% in più. Cappotto termico o sostituzione della caldaia per il riscaldamento oppure interventi antisismici: sono questi i 3 requisiti per far scattare il maxi credito di imposta e poi godere del 110% di tax credit anche su altri lavori, come pannelli solari, infissi e schermature solari. Si può richiedere per interventi fatti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Fino a quando: 31 dicembre 2021

Bonus auto 2020: incentivi con o senza rottamazione

Tra tutti i bonus dell’emergenza Covid, molto attesi anche gli incentivi auto che, con la rottamazione delle vetture più vecchie di 10 anni, possono arrivare fino a 10.000 euro di sconto. L’incentivo statale, riconosciuto per acquisti fatti entro il 31 dicembre 2020, varia in base alle fasce di emissioni di anidride carbonica e si può richiedere anche per le auto Euro 6 a benzina, diesel o ibride, ma con emissioni di CO2 inferiori a 110 grammi al chilometro. Si parte da un bonus di 1.750 (senza rottamazione) per arrivare ai 10.000 euro delle full electric (con rottamazione).

Fino a quando: 31 dicembre 2020

E tutti i bonus che stanno per arrivare (non solo per il Covid): giovani e pc

Tra tutti i bonus decisi in questo momento di emergenza Coivd dal governo, ce ne sono anche altri sono stati annunciati e che sono in attesa dei decreti attuativi o dei provvedimenti dei singoli ministeri. È il caso per il “bonus giovani” per gli studenti universitari: un mese gratis in treno in Italia e ingresso gratuito ai musei, da usufruire fino al 31 dicembre 2020. Entro metà settembre si attendono le direttive dal Ministero dei Trasporti.

Sempre a settembre è atteso il bonus per pc, tablet e internet, che fa capo al Ministero dell’Innovazione: fino a 500 euro per acquistare un computer e servizi di connessione web veloce per le famiglie con Isee medio-basso entro la fine dell’anno. Qui i dettagli sul bonus computer 2020.