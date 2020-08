Bonus baby sitter anche ai nonni, arriva la proroga per agosto

Arriva la proroga per il bonus baby sitter straordinario, legato all’interruzione dei servizi scolastici durante l’emergenza Covid-19, che può essere destinato anche ai nonni e agli zii.

C’è un altro mese di tempo per richiedere il bonus baby sitter e centri estivi previsto dal decreto Cura Italia e messo a disposizione delle famiglie per i propri figli.

Bonus baby sitter, fino a che età?

Fino a che età si può richiedere il bonus baby sitter? L’incentivo è riservato a chi ha figli di età non superiore ai 12 anni (il limite dei 12 anni di età non si applica alle famiglie con figli disabili).

L’Inps ha diffuso una comunicazione all’interno della quale si precisa che è possibile fare richiesta del bonus fino al 31 agosto, un mese in più rispetto alle disposizioni originali, che prevedevano lo stop delle domande il 31 luglio.

Bonus baby sitter anche a nonni e zii, quando scade

C’è tempo fino alla fine del mese di agosto per fare domanda e richiedere il bonus per i servizi di baby sitting (che può essere destinato anche ai nonni e agli zii, purché non condividano la residenza con le famiglie destinatarie del servizio) e centri estivi usufruiti dalle famiglie durante il periodo di chiusura dei servizi scolastici ed educativi.

I requisiti: baby sitter e centri estivi, a chi spetta il bonus dell’Inps

Possono avere accesso ai fondi del provvedimento:

i dipendenti del settore privato

gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps

gli autonomi iscritti all’Inps

gli autonomi iscritti alle casse professionali

Inoltre vi possono accedere i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato ovvero:

medici

infermieri

tecnici di laboratorio biomedico

tecnici di radiologia medica

operatori sociosanitari

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza da COVID-19

Baby sitter, a quanto ammonta il bonus

1200 euro per nucleo familiare: a tanto ammonta (al massimo) il bonus baby sitting e centri estivi. Le famiglie con più di un figlio possono fare domanda anche per ciascun bambino ma il bonus erogato non potrà superare i 1200 euro in totale. Il bonus viene erogato tramite il Libretto di famiglia, registrandosi sul sito dell’Inps.