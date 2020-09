Bonus bicicletta: quando esce la piattaforma per fare richiesta

I ciclisti urbani sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, ma le ultime notizie non piaceranno a chi va sui pedali. I tanti che hanno già comprato una bicicletta o un monopattino elettrico, da mesi, si pongono la stessa domanda: quando esce la piattaforma e quando parte la procedura per fare richiesta del bonus bici 2020 (il cosiddetto “bonus mobilità”) al Ministero dell’Ambiente? Non a settembre.

Prima doveva essere una app, poi il dicastero guidato da Sergio Costa ha sterzato verso una piattaforma online: un sito dove caricare la prova di acquisto per ottenere il bonus bicicletta che copre il 60% di quanto speso per la mobilità sostenibile, fino a un massimo di 500 euro. Il portale era atteso proprio in questi giorni, all’inizio di settembre, ma c’è stato un ulteriore slittamento della data, non cambia invece il periodo ammesso per l’acquisto di una bicicletta elettrica o convenzionale, handbike, monopattino elettrico, hoverboard e segway: va dal 4 maggio (quindi il bonus è retroattivo) al 31 dicembre 2020.

Quando esce il bonus bici e quando parte il sito del Ministero dell’Ambiente

La partenza della piattaforma dove fare domanda del bonus bici 2020 è prevista, al momento, per l’inizio di novembre, quando saranno disponibili i 210 milioni di euro stanziati dal decreto rilancio e poi rimpinguati in sede di conversione di legge e dallo stesso Ministero dell’Ambiente: a pesare sulla messa a punto del sito anche il lungo iter burocratico che ha portato al cambiamento delle regole in corsa.

Manca infatti ancora il decreto attuativo del bonus mobilità che dopo una staffetta tra i vari dicasteri (Ministero dell’Ambiente, dei Trasporti e quello dello Sviluppo economico) dovrebbe uscire a giorni sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione non basterà. I soldi ancora non ci sono, saranno disponibili solo a fine ottobre, per questo la piattaforma online per fare richiesta sarà messa online solo a novembre.

Dalla bicicletta al monopattino: la procedura di richiesta del bonus mobilità

Per ottenere il bonus bici 2020 la procedura sarà unica, quando la piattaforma verrà messa online: basterà collegarsi al sito messo a punto dal Ministero dell’Ambiente, indicare i propri dati e l’Iban del proprio conto corrente, oltre a caricare copia dello scontrino parlante (dov’è riportato il codice fiscale dell’acquirente) o della fattura. Il rimborso sarà diretto e via bonifico, mentre non ci saranno buoni sconto digitali da generare tramite app per usare nei negozi aderenti, come ipotizzato in un primo momento. In questo articolo tutti i requisiti per il bonus bici e cosa si può comprare.