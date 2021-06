Arriva un aiuto economico per i lavoratori del settore primario. Il decreto sostegni bis prevede un bonus braccianti agricoli 2021 da 800 euro e fissa anche i requisiti da specificare quando si fa domanda all’Inps. Si tratta di un’indennità una tantum (cioè pagata solo una volta, per una sola mensilità) riservata agli operai agricoli a tempo determinato. Il sussidio aumenta a 950 euro invece per i lavoratori del settore della pesca. Vediamo allora a chi spetta il bonus 2021 per i braccianti agricoli, come e quando richiederlo.

I requisiti del bonus per i lavoratori agricoli del decreto sostegno bis

Il decreto legge 73 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio e conosciuto dai più come “decreto sostegni bis“, all’articolo 69 introduce il bonus di 800 euro per i braccianti agricoli a tempo determinato che l’anno scorso hanno lavorato per almeno 50 giornate: questi i requisiti principali per fare domanda. Ci sono però delle condizioni per cui il bonus non spetta più, nel dettaglio:

al momento della richiesta l’operaio agriclo non deve lavorare a tempo indeterminato (ma è possibile avere contratti intermittenti)

(ma è possibile avere contratti intermittenti) non bisogna essere pensionati

Non bisogna percepire il reddito di emergenza o di cittadinanza

è necessario non aver ricevuto altri bonus Covid, come ad esempio quello per i lavoratori stagionali del turismo o per gli autonomi (articolo 10 del decreto legge del 22 marzo 2021)

Quando fare domanda e quando arriva il bonus per i braccianti agricoli 2021

Il decreto sostegni bis stabilisce anche entro quando fare domanda all’Inps per ottenere il bonus da 800 euro riconosciuto ai braccianti agricoli nel 2021: bisogna richiederlo entro il 30 giugno 2021. La domanda dovrà essere fatta all’Inps, che però non ha ancora diffuso la circolare in cui vengono specificate le modalità per presentare richiesta (qui si possono consultare i messaggi dell’Istituto di Previdenza). Dunque al momento è difficile dire quando arriva e quando viene pagato il bonus ai braccianti agricoli.

I lavoratori possono rivolgersi per informazioni anche ai sindacati e ai centri di assistenza fiscale (caf). L’indennità per gli operai agricoli a tempo determinato non concorre alla formazione del reddito e quindi non si dovrà dichiarare quando si presenterà il 730 il prossimo anno.