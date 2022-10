Bonus psicologo Inps: quando arriva la graduatoria. Prenotazione online

- Pubblicità -

Chiusa la procedura per fare domanda del bonus psicologo 2022, si attendono adesso le graduatorie e la successiva attivazione della piattaforma online di Inps per la prenotazione delle sessioni di psicoterapia, usufruendo del contributo. Il sostegno, fino a 600 euro, è stato previsto dal decreto Milleproroghe dell’anno scorso, ma sono stati necessari vari passaggi burocratici per la messa in opera. Il periodo delle richieste si è ufficialmente concluso lo scorso 24 ottobre. Vediamo allora quando arriva il bonus psicologo 2022, quando verrà erogato il contributo dall’Inps e come funziona la prenotazione online tramite il voucher.

Quando arriva la graduatoria Inps e quando verrà erogato il bonus psicologo 2022

Per capire se si avrà diritto al bonus psicologo (qui abbiamo spiegato come funziona e le fasce di reddito) bisognerà attendere la pubblicazione delle graduatorie da parte dell’Inps, approvazione che arriverà entro il 7 dicembre 2022, ha fatto sapere l’istituto di previdenza: il contributo infatti verrà erogato in base ai fondi disponibili.



Sarà data priorità a chi a un Isee più basso e, a parità di Isee, farà fede l’ordine cronologico di presentazione della domanda. L’Inps pubblicherà diverse graduatoriae, una per ogni Regione (o Provincia autonoma). I beneficiari saranno avvisati direttamente e a loro sarà comunicato un codice univoco, da usare per usufruire dell’aiuto economico.

La scadenza del bonus psicologo (nel 2023)

Ecco quando scade il bonus psicologo 2022: dal momento in cui arriva la pubblicazione della graduatoria regionale da parte dell’Inps, chi avrà ricevuto il contributo avrà 180 giorni di tempo per usufruirne presso gli psicologi aderenti, tramite la piattaforma di prenotazione online dell’Inps. In pratica si tratta di un voucher a scalare.



Di fatto si potrà quindi utilizzare entro la prima metà del 2023. Passati i 6 mesi, il codice sarà annullato e le risorse eventualmente non utilizzate dal singolo utente saranno riassegnate in base all’ordine della graduatoria, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Inps. Ricordiamo che l’ammontare totale del bonus dipende dall’Isee, si va da un minimo di 200 euro a un massimo di 600, e che comunque per ogni seduta di psicoterapia saranno erogati non più di 50 euro.

Contributo sessioni psicoterapia: come fare la prenotazione online

La piattaforma online per la prenotazione delle sessioni di psicoterapia, usando il bonus psicologo grazie al codice che l’Inps comunicherà a ogni beneficiario, arriverà l’8 dicembre 2022, quando il sistema sarà attivo e permetterà la conferma da parte dei professionisti aderenti (in Toscana sono quasi 2mila, ha fatto sapere l’ordine regionale degli psicologi). Presto saranno pubblicate dall’istituto previdenziale anche le istruzioni operative per gli specialisti.