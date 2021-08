Bonus terme 2021, in arrivo l’elenco delle strutture termali accreditate

Presto si potrà usare il bonus terme 2021 nelle strutture aderenti: rivolgendosi ai centri termali accreditati, che fanno parte di un elenco redatto da Invitalia (agenzia di proprietà del Mise – Ministero per lo Sviluppo economico), sarà possibile richiedere un buono fino a 200 euro sui vari servizi offerti dagli stabilimenti. La misura è stata introdotta con la conversione in legge del decreto agosto dello scorso anno. Il governo ha stanziato 53 milioni di euro per il bonus terme 2021, ecco come funziona e come richiederlo.

Buono terme senza Isee, come richiederlo

Il bonus terme 2021 funziona con uno sconto immediato per il cittadino che prenoterà in una delle strutture iscritte nell’elenco degli enti accreditati. Non è previsto un tetto Isee e quindi l’agevolazione è disponibile per tutte le fasce di reddito, ecco i requisiti:

essere residente in Italia

essere maggiorenne

richiedere al massimo un solo bonus per cittadino

non utilizzare l’agevolazione per servizi termali già a carico di enti pubblici o su cui l’utente ha ulteriori benefici (eccetto le eventuali detrazioni)

Il “buono terme” non è frazionabile e si può usare per un solo acquisto nei centri termali aderenti. È quanto previsto dal decreto attuativo firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo sconto potrà coprire l’intero costo dei servizi termali richiesti, fino a un massimo di 200 euro. Fatti due conti, se tutti i cittadini ottenessero il bonus terme pieno, 265.000 persone potrebbero richiederlo. Inoltre è bene specificare che l’utente potrà godere delle detrazioni (dove previste) sulla cifra non coperta dal buono.

L’elenco delle strutture aderenti al bonus terme 2021: Invitalia e la lista degli enti accreditati

Mancano solo gli ultimi dettagli per mettere a regime il bonus terme 2021, poi sarà possibile richiederlo: l’elenco delle strutture accreditate che accetteranno il buono sarà pubblicato sui siti di Invita Italia e del Mise. Dopo l’avviso del Ministero si potrà prenotare i servizi termali direttamente negli stabilimenti aderenti e godere dell’incentivo.

Il buono per le terme potrà essere utilizzato entro 60 giorni dalla prenotazione e lo sconto per il cittadino sarà immediato: toccherà agli enti accreditati richiedere il rimborso del bonus, su un portale online di Invitalia in via di realizzazione.