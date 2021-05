Saldi estivi 2021 a Firenze e in Toscana: quando iniziano (e finiscono)

Si torna alle origini. Chi si chiede da giorni quando iniziano i saldi estivi 2021 a Firenze (e in Toscana) è stato accontentato: la Regione ha fissato il calendario dello shopping scontato, fissando la data di inizio delle svendite al primo sabato di luglio. Dopo la partentesi dell’anno scorso, quando i ribassi di fine stagione erano slittati ad agosto per effetto delle misure restrittive dettate dall’emergenza Covid, adesso viene confermato il calendario consueto.

L’inizio dei saldi estivi 2021 a Firenze e in Toscana

Sabato 3 luglio 2021: ecco quando iniziano gli sconti estivi a Firenze, secondo quanto deciso alla giunta Toscana con un delibera sui saldi. Le date saranno uguali in tutta Italia, ha stabilito la Conferenza delle Regioni, escludendo che i singoli territori possano muoversi in autonomia per anticipare o posticipare gli sconti.

“Sebbene non siano superate del tutto le difficoltà legate alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e alla crisi economica innescata dal Covid – spiega l’assessore al commercio regionale Leonardo Marras – abbiamo ritenuto opportuno tornare al calendario e alle regole ordinarie“. Sono in vigore dunque le norme degli ultimi 10 anni.

No agli sconti in anticipo

Per quanto riguarda i saldi estivi 2021, finché non iniziano ufficialmente le svendite, i negozi non hanno più la possibilità di anticipare i ribassi nei 30 giorni precedenti. Per le svendite della scorsa estate e degli ultimi saldi invernali era stata data questa possibilità a seguito dalle lunghe chiusure per l’emergenza Covid. “Queste condizioni oggi sono state superate”, spiega la Regione Toscana in una nota ufficiale.

Quanto durano e quando finiscono i saldi a Firenze e in Toscana

Si torna alle regole consuete anche sulla durata dei saldi estivi 2021 in Toscana: 60 giorni, due mesi circa. Fatti due conti quindi gli sconti finiranno il 2 settembre, ma come spesso succede per accaparrarsi i migliori capi (e soprattutto per trovare la taglia giusta) bisognerà muoversi in già nelle prime settimane di svendita.