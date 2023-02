Firenze sarà la città più cara d’Italia per la tassa di soggiorno

- Pubblicità -

Firenze aumenterà la tassa di soggiorno, probabilmente dal 1° aprile 2023, e diventerà la città più cara d’Italia per i turisti in arrivo, una delle più salate a livello europeo. A dirlo sono Assohotel Confesercenti, Aia Federalberghi e Confindustria sezione industria alberghiera Firenze. “È il risultato della decisione dell’amministrazione comunale di Palazzo Vecchio di approfittare subito dell’approvazione dell’articolo 787 della legge di bilancio che dà facoltà ai Comuni di procedere in base ai dati Istat sulle presenze turistiche, qualora superino di venti volte il numero dei residenti”, affermano in una nota le associazioni di categoria.

La nuova tassa di soggiorno a Firenze dal 1° aprile 2023

A Firenze le nuove tariffe della tassa di soggiorno, annunciate dal Comune durante gli incontri con le categorie economiche, prevederanno queste nuove soglie, stando a quanto reso noto da Assohotel, Federalberghi e Confindustria:

3,50 euro per gli alberghi a 1 stella

per gli alberghi a 1 stella 4,50 euro per gli alberghi a 2 stelle

per gli alberghi a 2 stelle 6 euro per gli alberghi a 3 stelle

per gli alberghi a 3 stelle 7 euro per gli alberghi a 4 stelle

per gli alberghi a 4 stelle 8 euro per gli alberghi a 5 stelle

per gli alberghi a 5 stelle 5,50 euro per l’extra alberghiero

per l’extra alberghiero 7 euro per le residenze d’epoca

L’applicazione delle nuove tariffe dovrebbe scattare dal 1° aprile 2023 e secondo le associazioni metterà a rischio il sistema delle prenotazioni. “Un gran numero di camere sono state già vendute ai prezzi finora in vigore – spiegano – cosa che potrebbe portare a contestazioni e cancellazioni, mentre sarebbe stato più opportuno darsi una scadenza più lunga per consentire al sistema di adeguarsi”.

Il confronto con le altre città d’arte

Firenze diventerà così la città più cara a livello italiano per la tassa di soggiorno, denunciano le tre organizzazioni, che indicano anche i prezzi nelle altre realtà: Venezia arriva fino a un massimo di 5 euro (con importi minori in bassa stagione e modulati in base alla zona); a Roma i turisti pagano 7 euro per i 5 stelle e 6 euro per i quattro stelle, mentre per i tre stelle si scende a 4 euro, che diventano 3 euro per gli una e due stelle.

Secondo le imprese del comparto alberghiero la decisione del Comune di Firenze influenzerà le dinamiche dei prezzi, spingendo i turisti, soprattutto le comitive, verso soluzioni più economiche, anche di pochi euro. Inoltre c’è la concorrenza dei comuni dell’area metropolitana, dove l’imposta è nettamente inferiore. “Una tassa di soggiorno che per altro appare iniqua – si legge ancora nella nota – solo i soggiorni nelle strutture ricettive vengono colpiti, quando la filiera del turismo genera ricchezza diffusa per l’intera città e avvantaggia tante altre tipologie di impresa”.